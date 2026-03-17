۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

۲ نانوایی متخلف در شفت پلمب شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از پلمب دو نانوایی متخلف به دلیل کم فروشی در شهرستان شفت خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله و برخورد قاطع با اخلالگران در حوزه بازار و همچنین طرح ماه مبارک رمضان و عید نوروز ، گشت مشترک تعزیرات حکومتی از نانوایی های سطح شهرستان شفت بازرسی بعمل آورد و تخلف کم فروشی محرز و گزارش تخلف برای سیر مراحل قانونی به شعب تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: تعزیرات حکومتی با افراد سودجو که در ایام جنگ تحمیلی در حوزه آرد و نان کم فروشی کنند به شدت برخورد می کند.

امینی گفت: شهروندان می توانند هرگونه تخلفات اقتصادی را به شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

