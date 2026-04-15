امینی: نانوایی متخلف در رشت پلمب شد

مرتضی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای مقابله با اخلالگران بازار و اجرای طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۵ و جنگ رمضان، گشت مشترک تعزیرات حکومتی گیلان با همراهی صمت و شبکه بهداشت از نانوایی‌های رشت بازرسی به عمل آورد.

وی افزود: در این بازرسی، یک نانوایی که نان کنجدی را به قیمت ۶۰۰ هزار ریال می‌فروخت، محرز شد و تخلفات کم‌فروشی، گرانفروشی، عدم رعایت موازین بهداشتی و نداشتن پروانه کسب برای آن واحد صنفی کشف گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: با صدور دستور پلمب این نانوایی، ۱۴۰ کیسه آرد آن نیز توقیف و پرونده متخلف جهت رسیدگی و سیر مراحل قضایی به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان ارسال شد.

امینی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با افراد سودجو که در ایام جنگ تحلیلی اقتصادی در حوزه آرد و نان مرتکب کم‌فروشی، گرانفروشی، تخلفات بهداشتی و عرضه خارج از شبکه آرد شوند، به شدت برخورد می‌کند.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف اقتصادی را با شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.