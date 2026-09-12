به گزارش خبرنگار مهر عباس علیآبادی، وزیر نیرو، امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین بهرهبرداری از ۵ واحد نیروگاهی در طرحهای چمشیر و رودبار لرستان، با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاههای برقآبی و بهویژه نیروگاههای تلمبهذخیرهای در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد، اظهار داشت: بخشی از ظرفیتهای انرژی کشور همچنان معطل مانده که باید با تکمیل طرحهای نیمهتمام، از این ظرفیتها برای تقویت شبکه برق استفاده کنیم.
علیآبادی با اشاره به بهرهبرداری مجدد از نیروگاه رودبار لرستان گفت: این نیروگاه در گذشته دچار سانحه و آسیب شده بود و باید این آسیب برطرف میشد که خوشبختانه این کار ارزشمند توسط پیمانکاران ایرانی انجام شد و نیروگاه دوباره به مدار بازگشت.» وی همچنین با اشاره به نیروگاه چمشیر افزود: «در این نیروگاه دو واحد ۵۵ مگاواتی و دو واحد کوچک پنج مگاواتی وارد مدار تولید شدند که بخشی از این اقدامات طی روزهای گذشته انجام شده بود.
وزیر نیرو با بیان اهمیت ویژهی نیروگاههای برقآبی در شبکه، افزود: نیروگاههای برقآبی میتوانند در ترکیب با نیروگاههای خورشیدی، برخی مشکلات و نواقص شبکه را برطرف کنند و ظرفیت شبکه برای پذیرش توان تولیدی را افزایش دهند. ما حرکت بیشتر در زمینه برقآبی و اتخاذ رویکردی متناسب با شرایط کشور را دنبال خواهیم کرد و باید از توان فنی موجود در کشور در این بخش استفاده کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به نقش مؤثر انرژیهای تجدیدپذیر در شبکه، استفاده از ظرفیت برقآبی در کنار این منابع اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
در ادامه، وزیر نیرو درباره طرحهای برقآبی در دست اجرا گفت: بخشی از ظرفیتهای انرژی کشور همچنان معطل مانده است؛ از جمله سد بختیاری که سالهاست باید ساخته شود. برای این پروژه تلاش کردهایم مسیر اجرا دوباره باز شود، اما هنوز چند گام دیگر باید برداشته شود تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی همچنین سد خرسان در رودخانه کارون، سد کارون ۲ و سایر پروژههای موجود در کشور را از دیگر طرحهای مورد توجه عنوان کرد.
علیآبادی در پاسخ به پرسشی درباره تداوم سدسازی با توجه به ملاحظات زیستمحیطی اظهار داشت: «سدسازی متوقف نمیشود؛ چراکه گاهی سدسازی با اهداف اصلاح و بهبود شرایط محیطزیستی انجام میشود. طرحهایی که مجوزهای زیستمحیطی دریافت کنند، اجرا خواهند شد و توسعه طرحهای آبی باید در چارچوب الزامات مربوط به محیطزیست دنبال شود.
وزیر نیرو درباره وضعیت منابع آب کشور نیز تصریح کرد: مردم باید بدانند که سرزمین ما در شرایطی نیست که کشور پرآبی محسوب شود. برای امسال پیشبینی شده است که وضعیت بهتر شود و امیدوارم این پیشبینی محقق شود، اما لازم است مردم همچنان در مدیریت مصرف آب همکاری کنند.
وی تأکید کرد که هدف، محدود کردن مصرف نیست بلکه تأکید بر «بهینه مصرف کردن» و جلوگیری از اسراف است. وی همچنین از اجرای طرحهایی نظیر نصب کاهندههای مصرف و توصیه به داشتن مخازن ذخیره آب در منازل برای مدیریت مصرف و کاهش تلفات در حوادث غیرمترقبه خبر داد.
در خصوص وضعیت سوخت نیروگاهها، علیآبادی گفت: مخازن سوخت برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شدهاند و امسال نسبت به سالهای گذشته وضعیت بهتری داریم. البته این مخازن باید چندین بار پر و خالی شوند و بنابراین لازم است مردم در مدیریت مصرف انرژی همچنان همکاری کنند.» وی با اشاره به ظرفیت تولید انرژی کشور افزود: «اکنون از نظر ظرفیت تبدیل انرژی در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و ظرفیتها در مدت کوتاهی در دولت چهاردهم تا حد کفایت تکمیل شده است.
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه تکمیل ظرفیت تولید نباید به اسراف انرژی منجر شود، گفت: تلاش میکنیم مدلی را اجرا کنیم که بتواند مصرف انرژی را به شکل متعادل مدیریت کند. ما از همکارانی که بدون خودروی شخصی به محل کار میآیند حمایت میکنیم و برنامه وزارت نیرو این است که حتی وزیر نیز یک روز بدون خودروی شخصی در برنامه کاری خود داشته باشد. صرفهجویی را از خودمان در وزارت نیرو آغاز کردهایم و امیدواریم سایر وزارتخانهها نیز در همین مسیر حرکت کنند.
وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت نیروگاههای برقآبی در تأمین برق کشور گفت: توسعه نیروگاههای برقآبی و استفاده از ظرفیتهای معطلمانده این بخش را با جدیت دنبال میکنیم.
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