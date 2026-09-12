اینترنت ۵G روسیه برای همه به جز کاربران آیفون فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، دولت روسیه در سال ۲۰۱۹ میلادی از برنامه های خود برای راه اندازی نسل پنجم اینترنت همراه خبر داد اما شورای امنیت قدرتمند این کشور به دلیل نگرانی ها درباره تداخل فرکانس های آن با فرکانس های نظامی و آژانس های امنیتی، فرایند را متوقف کرد.

این راه اندازی در میانه خاموشی های متعدد اینترنت در روسیه که برای مقابله با پهپادهای اوکراینی انجام می شود، انجام می شود. به گفته مقامات پهپادهای اوکراینی از اینترنت موبایل برای ناوبری استفاده می کنند. وزارت دیجیتال روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: سرویس های ۵G تاکنون در ۱۶ شهر فعال شده اند و برای حدود ۱۰ میلیون نفر دسترسی به نسل پنجم اینترنت موبایل را فراهم می کنند.

اما محدودیت استفاده آیفون ها از نسل پنجم اینترنت به معنای آن است که میلیون ها شهروند روسی احتمالا به فناوری مذکور دسترسی نخواهند داشت. اپل پس از آغاز درگیری های روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ میلادی فعالیت های خود را در روسیه متوقف کرد. هرچند مدل های جدید تر آیفون می توانند به نسل پنجم اینترنت همراه متصل شوند، اما فعالسازی این سرویس برای کاربران مذکور نیازمند آن است که شرکت فناوری آمریکایی با اپراتورهای موبایل روسیه هماهنگ عمل کند.

هنوز مشخص نیست اپل چنین اقدامی انجام می دهد یا خیر.