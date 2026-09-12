به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی یکروزه آموزش فیلمسازی کمهزینه با حضور ۳۳ هنرجوی دوره جامع فیلمسازی داستانی انجمن سینمای جوانان قم در محله بازار کهنه قم برگزار شد و شرکتکنندگان پس از گذراندن مراحل پیشتولید، فرایند ساخت یک فیلم کوتاه را در یک نوبت و طی یک روز تجربه کردند.
مهشاد ولی در قالب نخستین اردوی یکروزه آموزش فیلمسازی کمهزینه استان قم، هدایت گروهی از هنرجویان دوره جامع فیلمسازی داستانی انجمن سینمای جوانان قم را در یک تجربه عملی تولید فیلم بر عهده داشت.
طراحی این رویداد با محوریت آموزش عملی فیلمسازی کمهزینه و خلاقانه انجام شد تا هنرجویان علاوه بر آموزشهای نظری، با فرایند واقعی تولید یک اثر داستانی و ضرورت استفاده هدفمند از امکانات موجود در تولید فیلم آشنا شوند.
پیش از آغاز فیلمبرداری، چهار جلسه آموزشی و کارگاهی در زمینه ایدهیابی، فیلمنامهنویسی، انتخاب بازیگر و دکوپاژ برگزار شد و پس از طی این مراحل، گروه تولید برای اجرای فیلمبرداری در بازار کهنه قم مستقر شد.
فیلم کوتاه تولیدشده در این اردو هفت دقیقه زمان دارد و فیلمنامه آن توسط هنرجویان انجمن سینمای جوانان قم و زیر نظر مهشاد ولی، مربی کارگاه و استاد راهنمای گروه تولید، نگاشته شده است.
هنرجویان تجربه تولید یکروزه را پشت سر گذاشتند
داستان این فیلم کوتاه در بستر جنگ رمضان روایت میشود و شخصیت اصلی آن دلاور، یکی از کسبه بازار قم است که در جریان جنگ رمضان میان ترس و شجاعت گرفتار میشود و در حجره خود میماند تا آبروی از دسترفتهاش را بازپس گیرد.
محمدرضا زمانی، سید محمدجواد معنوی و حسن رضایی شاهسون بازیگران این فیلم کوتاه هستند و گروه نویسندگان آن را محمد ملکی امیری، فرهاد احمدی، نازنین کریمی و زهرا حدادی تشکیل دادهاند.
مریم ادیبپور نیز به عنوان مدیر برنامهریزی در این پروژه حضور داشت و گروه فیلمبرداری شامل محمد احمدی، علی باقری، علیرضا رضایی، علیرضا کچویی و هستی نکونام بود.
مسئولیت صدابرداری این اثر بر عهده مهدی دوستی و معین رجبی قرار داشت و احمدرضایی عارف و حمیدرضا پیروزمندان نیز در گروه تولید و تشریفات فعالیت کردند.
سارا قدرتی، نهال میرچراغی و علی علیزاده اعضای گروه صحنه و لباس بودند و مبینا خاوری، احمدرضایی عارف و علیرضا کچویی نیز در بخش تدوین و صداگذاری این فیلم همکاری داشتند.
مائده سروری ثابت مسئولیت چهرهپردازی را بر عهده داشت و نازنین کریمی و ملیکا سادات موسوی به عنوان منشی صحنه در این پروژه حضور داشتند و پریسا طراوتی و فاطمه مقدم نیز در روند تولید با گروه همکاری کردند.
مهشاد ولی به عنوان استاد راهنما و سرپرست گروه تولید، هدایت این پروژه آموزشی را بر عهده داشت و در اجرای آن از همراهی حمیدرضا منتظری، علیرضا رحیمی ریسه و محمدرضا عربزاده نیز قدردانی شد.
این اردوی آموزشی با رویکرد تکمیل آموزشهای نظری هنرجویان از طریق حضور مستقیم در میدان تولید طراحی شد و فرایند ساخت فیلم در قالب یک تجربه کارگاهی و فشرده به اجرا درآمد.
انجمن سینمای جوانان قم هدف از طراحی این رویداد را ارائه الگویی برای پیوند آموزشهای تئوری با تجربه عملی تولید فیلم عنوان کرده و ایجاد انگیزه و نشاط در میان هنرجویان فیلمسازی را نیز از دیگر اهداف برگزاری آن دانسته است.
این رویداد آموزشی به مناسبت روز ملی سینما توسط انجمن سینمای جوانان قم طراحی و اجرا شد و گروه سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز از برگزاری آن حمایت کرد.
نظر شما