تاجرنیا: استقلال و چند تیم دیگر دغدغه دارند/ ایران دست بالاتر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال پس از پایان جلسه امروز در سازمان لیگ برای بررسی نحوه برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر گفت: ابتدا آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای سربازانی که این روزها در مقابل دشمن مقاومت میکنند و الحمدلله که ایران دست بالاتر را هم دارد. همان طور که میدانید با توجه به تعطیلی مسابقات فوتبال، شرایط برای فسخ قرارداد برخی بازیکنان خارجی مهیا شود و باشگاه استقلال نامهای درمورد این دغدغه نوشت.
او ادامه داد: پرسپولیس و چند باشگاه دیگر نیز همین دغدغه را داشتند. امروز جلسهای به همت فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برگزار شد و جمعبندی جلسه این بود که اهتمام جدی برای برگزاری ادامه مسابقات لیگ شکل بگیرد. هماهنگیهای لازم با مسئولان وزارت ورزش انجام شده اما اینکه به چه شکل و شیوهای عملی شود، نیازمند بررسی جنبههای مختلف کار است.
تاجرنیا در پایان گفت: مجموعه فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاهها به دغدغههای فوتبالدوستان توجه میکنند. اگر شرایط برای برگزاری ادامه مسابقات فراهم شود، این پیام را به بیرون منتقل میکند که با وجود تمامی مشکلات و فشارها، کار و زندگی در جریان است.
