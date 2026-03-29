به گزارش خبرنگار مهر، حسن فرطوسی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد: هنگامی که دانشگاهها، مدارس و مراکز فرهنگی در جریان منازعات و بحرانها هدف قرار میگیرند، در واقع جنگی علیه دانش، هویت و آینده یک ملت شکل گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه میراث فرهنگی در هویت ملی افزود: میراث فرهنگی صرفاً مجموعهای از بناهای تاریخی یا اشیای موزهای نیست بلکه حافظه جمعی یک ملت است؛ حافظهای که در معماری، آیینها، زبان، موسیقی و شیوه زندگی مردم تجلی پیدا میکند و آسیب به آن به معنای لطمه به هویت جمعی جامعه است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به جایگاه اصفهان در میراث فرهنگی ایران و جهان تصریح کرد: اصفهان شهری است که آجر به آجر آن حامل روایت هزاران سال تاریخ و تمدن است و آسیب دیدن این میراث نه تنها برای ایران بلکه برای جامعه جهانی نیز خسارتی بزرگ محسوب میشود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید صدای میراث فرهنگی آسیبدیده ایران به گوش جهان برسد ادامه داد: رسانهها، دانشگاهها، پژوهشگران و فعالان فرهنگی در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارند زیرا هر گزارش، تصویر و روایت دقیق میتواند در آینده به عنوان سندی معتبر در بررسیهای حقوقی و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
فرطوسی با اشاره به کنوانسیونهای بینالمللی حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ گفت: یکی از مهمترین اسناد در این حوزه کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه است که بر ضرورت مصون ماندن بناهای تاریخی، موزهها، کتابخانهها و مراکز علمی از حملات نظامی تأکید میکند، زیرا این آثار بخشی از میراث مشترک بشریت محسوب میشوند.
وی افزود: تجربه نشان داده صرف وجود این اسناد کافی نیست و آنچه اهمیت دارد اراده واقعی برای اجرای آنها و همچنین مستندسازی دقیق موارد نقض این اصول در سطح بینالمللی است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه خبرنگاران در این زمینه نقش شاهدان تاریخی را دارند اظهار کرد: گزارشهای تهیه شده از سوی رسانهها درباره تخریب زیرساختهای علمی و فرهنگی به کمیسیون ملی یونسکو منتقل شده و از طریق این کمیسیون در گزارشهای رسمی به دفتر مرکزی یونسکو در پاریس انعکاس یافته است.
وی همچنین بر مفهوم تابآوری فرهنگی تأکید کرد و گفت: تابآوری فرهنگی به این معناست که حتی در شرایطی که بناها یا مراکز فرهنگی آسیب میبینند، هویت فرهنگی و حس تعلق مردم به سرزمین خود حفظ و تقویت شود.
فرطوسی ادامه داد: در بسیاری از مناطق مشاهده شده که مردم محلی با امکانات محدود از بناهای تاریخی یا آیینهای فرهنگی خود حفاظت کردهاند و همین پیوند عاطفی با میراث فرهنگی عامل اصلی تداوم و بازسازی فرهنگی در شرایط دشوار بوده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده میراث فرهنگی ایران افزود: ایران از نظر میراث ملموس و ناملموس یکی از غنیترین کشورهای جهان به شمار میرود و این ظرفیت عظیم در عین حال مسئولیت بزرگی برای حفاظت، مستندسازی و انتقال آن به نسلهای آینده ایجاد میکند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در حفاظت از میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوریهایی مانند اسکن سهبعدی، تصاویر ماهوارهای و پایگاههای داده دیجیتال امکان ثبت دقیق اطلاعات آثار تاریخی را فراهم میکند و در صورت آسیب دیدن بناها میتواند در فرآیند مرمت و بازسازی نقش حیاتی داشته باشد.
وی با اشاره به پروژههای مستندسازی دیجیتال میراث فرهنگی در برخی شهرهای کشور افزود: در این طرحها دانشجویان رشتههای معماری، مرمت و باستانشناسی با همکاری متخصصان فناوری اطلاعات در حال ثبت و مستندسازی دیجیتال آثار تاریخی هستند و این روند باید در سطح ملی گسترش یابد.
فرطوسی همچنین با تأکید بر نقش آموزش در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: اگر از سنین پایین در مدارس درباره اهمیت میراث فرهنگی آموزش داده شود، نسلهای آینده نگاه مسئولانهتری نسبت به این سرمایه ملی خواهند داشت.
وی با اشاره به اهمیت همکاریهای بینالمللی در این حوزه گفت: یونسکو میتواند در زمینههایی مانند تبادل تجربه، آموزش تخصصی و ایجاد شبکههای همکاری علمی و فرهنگی میان کشورها نقش مؤثری ایفا کند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران درباره نقش این سازمان در حمایت از میراث فرهنگی کشورها نیز توضیح داد: سازمانهای بینالمللی سازوکارهای مشخصی دارند و میزان اقدام آنها تا حد زیادی به حمایت و مشارکت دولتها بستگی دارد، اما یونسکو میتواند با ایجاد اعتبار بینالمللی،
جلب همکاری کشورها و تسهیل مذاکرات برای حمایت از میراث فرهنگی نقشآفرینی کند.
وی همچنین بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: حفاظت از میراث فرهنگی صرفاً وظیفه یک سازمان یا نهاد خاص نیست بلکه یک مسئولیت اجتماعی و ملی است که دولت، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، رسانهها و مردم همگی در آن سهم دارند.
فرطوسی با تأکید بر اهمیت امید و آیندهنگری در حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: میراث فرهنگی پلی میان گذشته، حال و آینده است و حفاظت از آن در واقع سرمایهگذاری برای آیندهای است که نسلهای بعدی بتوانند با افتخار به تاریخ و فرهنگ خود تکیه کنند.
