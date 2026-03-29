۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

تهران و هرمزگان بیشترین شهدای جنگ را دارند

وزارت بهداشت، آمار شهدا و مجروحان حملات آمریکایی صهیونی و همچنین آسیب به مراکز بهداشتی و درمانی تا روز سی ام جنگ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت، جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات دشمن آمریکایی صهیونی تا نهم فروردین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

آمار وزارت بهداشت:

بستری‌های موجود ۷۲۷ نفر

درمان و ترخیص ۲۴۷۴۲

شهدای مدافع سلامت ۲۴ نفر

آمبولانس های آسیب دیده ۴۰ دستگاه

تعداد عمل های جراحی انجام شده ۹۸۶ مورد

مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۱۴ نفر

شهید کمتر از ۵ سال ۱۷ کودک

مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۷۶۷ نفر

مصدوم کمتر از ۲ سال ۶۳ کودک

پایگاه های اورژانس آسیب دیده ۵۱ واحد

مراکز درمانی آسیب دیده ۴۱ واحد

مراکز بهداشت آسیب دیده ۱۹۹ واحد

شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۱۶ نفر

بیمارستان‌های تخلیه شده ۶ واحد

بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان

شهید خانم ۲۴۶ نفر

مصدوم خانم ۴۲۵۵ نفر

محمد رضازاده

