به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در بازدید از یک واحد صنعتی تولید آرد و چند نانوایی اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان موظفند در این ایام، همه توان و ظرفیت موجود را برای انجام خدمات‌رسانی به مردم بکار گیرند تا خللی در زندگی مردم بوجود نیاید.



وی با تأکید بر اینکه، تمهیدات لازم برای تأمین نان در شرایط اضطرار یا بحرانی اندیشیده شده، افزود: برای ۹۲۰ نانوایی استان، آرد یارانه‌ای توزیع شده و یا در انبارها ذخیره شده تا در شرایط اضطرار، چالشی در تأمین نان مردم به وجود نیاید.



استاندار بوشهر با بیان اینکه گزینه های مختلف برای شرایط اضطرار پیش‌بینی شده است خاطر نشان کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که در خصوص تامین آرد و نان در شهرستان‌های مختلف، مشکلی پیش نخواهد آمد.



وی با بیان اینکه برای بیش از ۲ ماه، سهمیه آرد نانوایی‌های استان، تأمین و ذخیره‌سازی شده گفت: در صورت نیاز، این آمادگی وجود دارد که نانوایی‌ها چند شیفت در شبانه روز کار کنند.



پیش بینی لازم برای تولید آرد و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی تولید آرد انجام شده تا در صورت وقوع شرایط اضطرار، آرد مورد نیاز کل استان تامین شود.



دکتر زارع یادآور شد: شبکه حمل‌ونقل توزیع آرد مصرفی نانوایی‌ها فعال است و با توزیع سهمیه آرد، نگرانی خاصی برای توزیع در شرایط اضطرار وجود ندارد.



استاندار بوشهر ابراز داشت: مصوبه شورای عالی پدافندغیر عامل کشور، برای تامین سوخت دوم به تعداد حداقل ۳۰ درصد نانوایی‌های استان به طور کامل عملیاتی شده و پیش بینی می‌شود این آمار افزایش یابد.



دکتر زارع تصریح کرد: تداوم خدمت‌رسانی مستمر و پایدار به مردم جزو اولویت‌های اساسی دولت است و این مهم‌ با جدیت در استان پیگیری می‌شود.