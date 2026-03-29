شناسایی ۷۰ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در گشت‌زنی‌های یگان حفاظت اراضی کشاورزی در سطح استان از ابتدای اجرای طرح تا نهم فروردین‌ماه، ۷۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و نسبت به صدور اخطار توقف عملیات و دیوارنویسی اقدام شده است.

وی حفظ کاربری اراضی را عامل تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور دانست و از مسئولان استانی و شهرستان‌ها مرتبط با حوزه امور زمین خواست در حراست از این اراضی تلاش کنند و با جهاد کشاورزی همکاری کنند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف یگان حفاظت امور اراضی پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی است که توسط اکیپ‌های گشت ۱۳۱، کارشناسان پهنه و اداره امور اراضی به طور مستمر مورد پایش و نظارت قرار می‌گیرد و اگر موردی مشاهده شود علاوه بر توقف عملیات و ابلاغ اخطاریه به متخلفان ضمن تشکیل پرونده تخلف به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.

کردعلیوند با بیان اینکه بی‌شک مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و مؤثرترین راه برای حفاظت از سرمایه‌های ملی کشور است، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی (تلفن ۱۳۱) یا مراجعه به واحدهای کشیک مستقر در این مدیریت و مدیریت امور اراضی استان اطلاع دهند.