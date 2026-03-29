۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

شناسایی ۷۰ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

خرم‌آباد - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از شناسایی ۷۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در گشت‌زنی‌های یگان حفاظت اراضی کشاورزی در سطح استان از ابتدای اجرای طرح تا نهم فروردین‌ماه، ۷۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و نسبت به صدور اخطار توقف عملیات و دیوارنویسی اقدام شده است.

وی حفظ کاربری اراضی را عامل تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور دانست و از مسئولان استانی و شهرستان‌ها مرتبط با حوزه امور زمین خواست در حراست از این اراضی تلاش کنند و با جهاد کشاورزی همکاری کنند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف یگان حفاظت امور اراضی پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی است که توسط اکیپ‌های گشت ۱۳۱، کارشناسان پهنه و اداره امور اراضی به طور مستمر مورد پایش و نظارت قرار می‌گیرد و اگر موردی مشاهده شود علاوه بر توقف عملیات و ابلاغ اخطاریه به متخلفان ضمن تشکیل پرونده تخلف به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.

کردعلیوند با بیان اینکه بی‌شک مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و مؤثرترین راه برای حفاظت از سرمایه‌های ملی کشور است، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی (تلفن ۱۳۱) یا مراجعه به واحدهای کشیک مستقر در این مدیریت و مدیریت امور اراضی استان اطلاع دهند.

