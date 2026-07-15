طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی خوزستان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شریف شریفی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: سومین مرحله از این طرح ملی به منظور مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اقدامات پیش‌دستانه با همکاری اکیپ‌های گشت حفظ کاربری شهرستان‌ها، یگان امداد، ماموران نیروی انتظامی و اکیپ سازمان برق در روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم تیرماه در شهرستان شوشتر اجرایی شد.

وی افزود: همزمان با اجرای این طرح، ۲۲ تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد که برای پیشگیری از ادامه ساخت و سازها، دستور توقف عملیات صادر شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی خوزستان تصریح کرد: با اخذ دستور مقام قضایی و در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، عملیات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شد که در نتیجه آن سه هکتار از اراضی کشاورزی آزاد و به وضعیت پیشین بازگشت.

شریفی گفت: نقش اجرای این طرح در پیشگیری از تخلفات بسیار موثر است و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این اقدامات در سایر شهرستان‌های استان نیز با جدیت پیگیری می‌شود.