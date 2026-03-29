۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

ایجاد مجمع خیران مدرسه ساز در سمنان

سمنان- فرماندار سمنان بر ضرورت ایجاد مجمع خیران مدرسه ساز در این شهرستان با هدف بهره گیری بهتر از این ظرفیت ویژه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر یکشنبه در نشست با خیران مدرسه ساز در فرمانداری سمنان با اشاره به ضرورت احداث مدرسه در منطقه جهادیه، بیان کرد: با توجه به تخریب دبستان ۱۲ فروردین و عدم انطباق زمین قبلی با شاخص‌ها و استانداردهای سازمان نوسازی، تأمین زمینی با ابعاد مناسب در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، با حضور و مشارکت مسئولانی از جمله مدیرکل نوسازی مدارس استان، معاونت‌های مرتبط شهرداری، اداره آموزش و پرورش شهرستان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، روند شناسایی و تأمین زمین مناسب با جدیت در حال پیگیری است.

فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه مشارکت‌های مردمی، خاطرنشان کرد: یکی از خیران آمادگی خود را برای تأمین مبلغی بین هشت تا ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرده و مقرر شده حدود ۵۰ درصد از هزینه پروژه از سوی خیر و مابقی از محل مشارکت‌های استانی، ملی و همکاری سایر نهادها تأمین شود.

صمیمیان ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های وقف، بررسی امکان بهره‌گیری از اراضی وقفی از جمله در محدوده پیرنجم‌الدین و نیز همکاری با شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص تغییر کاربری و کاهش تعرفه‌ها، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تسریع در اجرای این پروژه است.

وی همچنین از ورود سازمان همیاری به موضوع خبر داد و گفت: این سازمان نیز برای مشارکت در تأمین منابع مالی پروژه اعلام آمادگی کرده و تلاش خواهد شد با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، روند اجرایی پروژه تسهیل شود.

فرماندار سمنان بر لزوم تشکیل مجمع خیران مدرسه‌ساز در سطح شهرستان و استان تأکید کرد و افزود: با تجمیع ظرفیت خیرین و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به احداث و بهره‌برداری از این فضای آموزشی اقدام کرد.

