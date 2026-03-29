گفتگوی تلفنی سرپرست وزارت دفاع ایران با وزیر دفاع ترکیه

به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع سردار سید مجید ابن الرضا در این گفتگو با اشاره به فتنه انگیزی و جنگ طلبی رژیم صهیونیستی در منطقه اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو مرحله جنگ و تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران را خلاف حقوق و موازین بین المللی برشمرد و بر پاسخ قاطع ایران در چهارچوب حق دفاع مشروع تاکید کرد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علی رغم آگاهی و عدم اعتماد به آمریکا به جهت اثبات حسن نیت خود و احترام به کشورهای منطقه ضمن موافقت با مذاکرات تلاش نمود از طریق ابزار دیپلماسی و گفتگو سایه جنگ را از منطقه دور نماید اما حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی راه دیگری جز دفاع از خود را برای جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشت.

سردار ابن الرضا با اشاره به ترور رهبر عالی قدر سیاسی دینی، مسئولین و فرماندهان نظامی، مردم بی‌گناه و به ویژه شهادت بیش از صد و شصت دانش آموز بی‌گناه و حمله به ناوشکن دنا در مسیر برگشت از یک ماموریت صلح بین‌المللی و نه در میدان جنگ تصریح کرد: اینها نمونه ای از تروریسم دولتی و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمارمی رود و آنها منطقه را وارد جنگ، بحران بی ثباتی و ناامنی نموده اند.

وی با بیان این که تحولات اخیر نشان داد آنچه که برای آمریکا اهمیت دارد امنیت رژیم صهیونیستی است تاکید کرد: قطعا ایران با تمام قوا مسیر تنبیه کامل متجاوزین و ایجاد بازدارندگی موثر و ایجاد اطمینان از این که جنگ و تجاوز تکرار نخواهد شد ادامه خواهد داد.

وی با تاکید بر احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای همسایه افزود: امنیت یک مقوله درون زا و برخاسته از یک اجماع و توافق جمعی است و ایران در صورت اطمینان از عدم واگذاری پایگاه نظامی و هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران از فضای سرزمینی از طریق کشورهای منطقه با هدف تحقق امنیت جمعی در منطقه آماده ی امضای توافق نامه های دفاعی دو و چند جانبه با کشورهای منطقه است.