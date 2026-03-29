به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان با حضور در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و در نشستی با قدرت‌الله محمدی، آخرین وضعیت عملیات‌ها و سطح آمادگی نیروها را بررسی کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان اظهار داشت: با آغاز حملات اخیر دشمن، نیروهای آتش‌نشانی از همان دقایق ابتدایی در آماده‌باش کامل قرار گرفته و در کنار ارائه خدمات روزمره، مدیریت صحنه‌های پیچیده بحران را بر عهده داشته‌اند.

معتمدیان ادامه داد: در بسیاری از موارد، عملیات اطفای حریق و امداد و نجات به‌صورت همزمان انجام می‌شود و نیروها در شرایطی دشوار، به‌طور توأمان مهار آتش و جست‌وجوی افراد محبوس در آوار را دنبال می‌کنند.

استاندار تهران با تأکید بر اهمیت زمان در عملیات‌های امدادی تصریح کرد: دقایق ابتدایی حادثه تعیین‌کننده است و سرعت عمل نیروها در موارد متعدد منجر به نجات جان شهروندان شده است.

وی همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از نقاط قوت مدیریت بحران دانست و افزود: با استفاده از تجربیات پیشین، امروز هماهنگی مطلوبی میان مجموعه‌های امدادی برقرار است و پشتیبانی‌های مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان به محل حادثه منتقل می‌شود.

معتمدیان در پایان با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس تأکید کرد: خدمت‌رسانی بی‌وقفه این نیروها نقش مهمی در حفظ ایمنی و آرامش شهروندان داشته است.