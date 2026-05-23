استاندار تهران: تدوین برنامه جامع آبرسانی و درمانی برای ندامتگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،بعد از ظهر شنبه،در بازدید از مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ و در نشست بررسی چالش‌های این مجموعه، اظهار داشت: مسائل این مجتمع باید با نگاه کارشناسی و اولویت‌بندی شده دنبال شود و هر دستگاه متناسب با وظایف قانونی خود، برنامه عملیاتی مشخصی ارائه دهد.

وی تأمین پایدار آب را از مسائل اساسی این ندامتگاه دانست و بر لزوم همکاری دستگاه‌های مسئول برای ارائه برنامه جامع آبرسانی تأکید کرد. استاندار تهران همچنین ارتقای ایمنی، تقویت خدمات امدادی و افزایش آمادگی در برابر حوادث را از دیگر اولویت‌ها برشمرد.

معتمدیان در ادامه با اشاره به اهمیت خدمات درمانی، تصریح کرد: ارائه خدمات سلامت در چنین مجموعه‌ای نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و باید تقویت زیرساخت‌های درمانی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: هر اقدامی که خدمات بهداشتی و درمانی را در دسترس‌تر و ایمن‌تر کند، به نفع مجموعه و کاهش هزینه‌ها خواهد بود.

استاندار تهران مهارت‌آموزی زندانیان را محور مهم اصلاح و بازگشت آنان به جامعه دانست و گفت: آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای باید هدفمند، مهارت‌محور و متصل به آینده شغلی زندانیان باشد. وی بر لزوم صدور گواهینامه‌های معتبر مهارتی برای اشتغال پس از آزادی تأکید کرد.

در این بازدید که غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، مسائل حوزه‌های آب، درمان، ایمنی، انرژی و مهارت‌آموزی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد برنامه عملیاتی این حوزه‌ها در استانداری تهران پیگیری شود.