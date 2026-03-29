۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

سیلاب ۷۰۰ میلیارد ریال خسارت به عشایر ایلام زد

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: سیلاب ۷۰۰ میلیارد ریال خسارت به عشایر ایلام زده است.

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید دو روز گذشته، از وارد شدن خسارات قابل توجه به جامعه عشایری استان خبر داد.

وی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های اولیه تیم‌های میدانی، بخش عظیمی از راه‌های عشایری استان در اثر سیلاب اخیر دچار تخریب، ریزش و یا انسداد شده است که این امر دسترسی به مسیرهای کوچ و مناطق استقرار عشایر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام افزود: سیلاب علاوه بر آسیب به زیرساخت‌ها، به دامداری عشایر نیز خساراتی وارد کرده و تاکنون تلف شدن حدود ۲۵۰ رأس دام از مناطق مختلف گزارش شده است. به گفته وی، همکاران اداره کل در حال حضور در مناطق آسیب‌دیده و ارائه خدمات موردنیاز هستند.

وی افزود : ۲۱۰۰ کیلومتر از راههای عشایری دچار خسارت شده اند و بیش از ۱۰ دستگاه پل نیز دچار آسیب شدند .

مدیرکل امور عشایر استان تأکید کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، گزارش جامع خسارات جهت برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و اجرای اقدامات جبرانی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

