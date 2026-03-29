قدردانی رهبر انقلاب از مرجعیت دینی و ملت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع) آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، در پیامی از مرجعیت دینی در نجف اشرف و مردم عراق به‌ دلیل حمایت و همبستگی با ایران قدردانی کرد.

در همین راستا، دفتر رسانه‌ای رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد که شیخ همام حمودی، رئیس این مجلس در بغداد میزبان محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران دراین کشور بوده است.

طبق این بیانیه در دیداریاد شده، دو طرف درباره تحولات مربوط به «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی»، روندهای مقابله با آن و نیز مسیرهای دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها گفت‌وگو کردند.

طبق این بیانیه، سفیر ایران در بغداد در جریان این دیدار، پیام شخصی رهبر انقلاب را به شیخ حمودی تحویل داده و در آن بر «استحکام موضع ایران» و اعتماد به توانایی مقابله با این تحولات تأکید شده است.

در این پیام، همچنین از مواضع مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف و نقش‌آفرینی شیخ حمودی تقدیر شده و از حمایت‌های مردمی در عراق، از جمله برگزاری کارزارهای کمک و اعلام همبستگی با ملت ایران، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار یاد شده است.

درپایان این پیام، بر اهمیت «روحیه همبستگی» در مقابله با چالش‌های پیش‌رو تأکید و این رویکرد به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در برابر تهدیدات منطقه‌ای توصیف شده است.

از زمان آغاز تجاوز مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در28 فوریه، بسیاری از مراجع تقلید در عراق با اعلام فتوای جهاد علیه اشغالگران، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند.

دولت عراق نیز بارها ضمن محکوم کردن این حملات تاکید کرده است که اجازه تجاوز به ایران از طریق خاک این کشور را نخواهد داد.ملت عراق نیز با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف، تجاوز به ایران را محکوم کرده و بر حمایت خود از دولت، ملت و نیروهای مسلح ایران تاکید کرده‌اند.