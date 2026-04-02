۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

قدردانی بقائی از حمایت مردم مغرب عربی و شمال آفریقا از ایران

سخنگوی وزارت خارجه با قدردانی از همبستگی مردم و نخبگان مغرب عربی و شمال آفریقا با ایران، این حمایت‌ها در برابر حملات آمریکا و اسرائیل را ماندگار دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه از حمایت و همبستگی گسترده مردم، نخبگان و جریان‌های سیاسی در کشورهای مغرب عربی و شمال آفریقا با ملت ایران در برابر حملات آمریکا و رژیم اسرائیل قدردانی کرد.

اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حمایت چشمگیر مردم، جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی در این کشورها طی ۳۴ روز گذشته شایسته تقدیر فراوان است.

وی تأکید کرد: ملت ایران این همبستگی صمیمانه و مسئولانه را در حافظه تاریخی خود ثبت خواهد کرد.

بقائی با درود به وجدان بیدار ملت‌های منطقه، از آنان به‌عنوان میراث‌داران ایستادگی در برابر استکبار و اشغال یاد کرد و بر اتحاد و قدردانی ملت ایران از این حمایت‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6789873
محمدحسین سیف اللهی مقدم

