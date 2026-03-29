به گزارش خبرنگار مهر، افشین ترکارانی عصر یکشنبه در بازدید دورهای اداره کل پدافند غیرعامل استانداری از تداوم کارکرد دستگاهها در ایام جنگ رمضان شهرستانهای ازنا و الیگودرز، اظهار داشت: شرایط امروز کشور بهگونهای است که بایستی تمامی تلاش را در راستای تابآوری زیرساختها و تداوم خدمات آنها در همه شرایط به عملآورده و مقوله پدافند غیرعامل در همه زمینهها با جدیت کامل موردتوجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: اقدامات انجامگرفته در حوزه پدافند غیرعامل در شرایط کنونی نمود یافته و شاهد تداوم کارکرد زیرساختها و ارائه خدمات به مردم بهصورت عادی در استان هستیم.
