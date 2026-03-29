۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۶

پدافند غیرعامل در همه زمینه‌ها با جدیت موردتوجه قرار گیرد

خرم‌آباد - مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان، تأکید کرد: مقوله پدافند غیرعامل در همه زمینه‌ها با جدیت کامل موردتوجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین ترکارانی عصر یکشنبه در بازدید دوره‌ای اداره کل پدافند غیرعامل استانداری از تداوم کارکرد دستگاه‌ها در ایام جنگ رمضان شهرستان‌های ازنا و الیگودرز، اظهار داشت: شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای است که بایستی تمامی تلاش را در راستای تاب‌آوری زیرساخت‌ها و تداوم خدمات آنها در همه شرایط به عمل‌آورده و مقوله پدافند غیرعامل در همه زمینه‌ها با جدیت کامل موردتوجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: اقدامات انجام‌گرفته در حوزه پدافند غیرعامل در شرایط کنونی نمود یافته و شاهد تداوم کارکرد زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به مردم به‌صورت عادی در استان هستیم.

