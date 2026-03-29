ترامپ و نتانیاهو درکی از مفهوم شهادت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی یکشنبه شب در جمع مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی واقع در میدان امام خامنه ای اظهار کرد: ترامپ و نتانیاهو از درک مفهوم شهادت عاجز هستند در صورتی که شهادت برای ما یک افتخار است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه طبق روایات بالاترین خوبی و خیر شهادت است، بیان کرد، ادامه داد: دشمن ما را تهدید به شهادت می کند در حالی اینکه شهید شدن برای ما مانند این است که مرغابی را درون آب بیندازند.

عبادی با بیان اینکه شهید شدن از نظر دنیایی نیز تأثیراتی دارد، گفت: اگر امروز مردم و حتی برخی از کسانی که در اغتشاشات حضور داشتند در اجتماعات حضور دارند از برکت خون رهبر شهیدمان است.

وی گفت: در پس سختی ها اتفاقات بسیار شیرینی رقم می خورد و نباید تصور کنیم که خداوند ما را تنها گذاشته است.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه انسان نسبت به خون شهید احساس مسئولیت می کند، ادامه داد: کسی تصور نمی کرد که مهمترین رادارهای آمریکا، هواپیمای f35 و آواکس آمریکایی سرنگون شود و این برای ما عزت است.

عبادی با بیان اینکه دشمن تهدید به حمله زمینی می کند، گفت: ما نیز به آنها می گوییم بیایید چرا که بساط سفره و پذیرایی برای شما فراهم است و نیروهای مسلح ما چنان از شما پذیرایی کنند که هیچگاه از خاطر شما محو نشود!

وی یادآور شد: امروز تنگه هرمز در دست ملت عزیز ایران است.

امام جمعه موقت ادامه داد: سعودی ها نمی دانند که به فرض(که این اتفاق نمی افتاد) اگر روزی حکومت جمهوری اسلامی ایران نباشد، نوبت آنان می شود و این نقشه اسراییل است.

وی گفت: ترامپ روزی سعودی ها را گاو شیرده خواند و امروز الفاظ زشت دیگری برای آنان به کار می برد.