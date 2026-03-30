حملات موشکی حزب‌ الله به جولان و شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، در بیانیه‌ای حزب الله آمده است: پایگاه «عین زیتیم» در شمال شهر اشغالی صفد نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

این جنبش همچنین از حملات موشکی به تجمعات نیروهای اسرائیلی در پایگاه «المالکیه» و مناطق «القنطره» و «عیناتا» خبر داد.

حزب‌ الله تاکید کرد: شهرک «یرؤون» نیز در چارچوب هشدارهای قبلی به شهرک‌نشینان، هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

این جنبش در ادامه اعلام کرد که با یک پهپاد انتحاری، تجمع نیروهای اسرائیلی در اطراف مدرسه‌ای در شهر «دیر سریان» در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

حمله پهپادی حزب‌ الله به نیروهای اشغالگر و هدف قرار دادن دو تانک مرکاوا

حزب‌ الله همچنین اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم این کشور، مبارزان مقاومت اسلامی ساعت ۲۱:۲۰ شامگاه یکشنبه یک تانک مرکاوا را با موشک هدایت‌ شونده هدف قرار داده و به‌ طور قطعی آن را منهدم کردند.

در این بیانیه آمده است: با نزدیک شدن تانک دوم برای انتقال تانک هدف‌ گرفته‌ شده، این تانک نیز با یک موشک هدایت‌ شونده دیگر هدف قرار گرفت و به‌ طور مستقیم آسیب دید.

حزب‌ الله افزود: با پیشروی نیروهای ارتش صهیونیستی به سمت این دو تانک، مبارزان مقاومت با یک پهپاد انتحاری به آن‌ها حمله کردند که در پی آن یک بالگرد اسرائیلی برای انتقال مجروحان وارد عمل شد.