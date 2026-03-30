۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

حزب الله لبنان: از ابتدای جنگ ۱۱۰۰ عملیات علیه صهیونیست‌ها انجام دادیم

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: از ابتدای جنگ (۲ مارس)، ۱۱۰۰ عملیات علیه رژیم صهیونیستی انجام دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صباح، حزب الله لبنان امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از ۲ مارس و با گسترش تجاوز اشغالگران صهیونیست تا کنون ۱۱۰۰ عملیات نظامی علیه ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

در بیانیه صادره از سوی حزب الله لبنان در این خصوص آمده است: از ابتدای جنگ (۲ مارس) تا کنون در راستای بازدارندگی تجاوزهای دشمن، ۱۱۰۰ عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده ایم.

این در حالیست که همزمان و با آغاز تجاوز اشغالگران صهیونیست و آمریکا علیه ایران، این رژیم دامنه تجاوزگری های خود علیه لبنان را نیز تشدید کرده است.

