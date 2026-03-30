به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صباح، حزب الله لبنان امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از ۲ مارس و با گسترش تجاوز اشغالگران صهیونیست تا کنون ۱۱۰۰ عملیات نظامی علیه ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

این در حالیست که همزمان و با آغاز تجاوز اشغالگران صهیونیست و آمریکا علیه ایران، این رژیم دامنه تجاوزگری های خود علیه لبنان را نیز تشدید کرده است.