به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، طبق اعلام وزارت برق کویت، حمله ایران به یک نیروگاه برق و تأسیسات آب‌شیرین‌کن درآن کشور، یک کشته و خسارات سنگین مالی برجای گذاشت.

وزارت دفاع کویت نیز به نوبه خود اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در چند ساعت گذشته ۱۴ موشک بالستیک و ۱۲ پهپاد را در حریم هوایی کویت شناسایی کرده‌اند.

این وزارتخانه توضیح داد که برخی از این حملات، یک اردوگاه نیروهای مسلح را هدف قرار داده و منجر به زخمی شدن ۱۰ پرسنل شده است که در حال حاضر تحت درمان هستند و علاوه بر آن، خسارات مادی به محل وارد شده است.

همچنین این وزارتخانه خاطرنشان کرد که انبارهای متعلق به یک شرکت لجستیک خصوصی هدف قرار گرفته و خسارات مادی به بار آورده، اما تلفات جانی نداشته است.

به علاوه گزارش ها از انفجارهای متعدد در پایگاه ها و مواضع متعلق به آمریکا در کویت، بحرین، امارات و عربستان سعودی حکایت دارد.

وزارت دفاع عربستان از شلیک پنج موشک بالستیک به سمت پایگاه آمریکا در شرق این کشور خبر داد.

درعربستان سعودی نیز، دفاع مدنی از طریق پلتفرم ملی هشدار زودهنگام برای شرایط اضطراری در استان شرقی، نسبت به خطرات احتمالی هشدار داد.

سخنگوی رسمی وزارت دفاع عربستان نیز از شناسایی و انهدام موشکی که به سمت استان شرقی در حرکت بود، خبر داد.

در امارات متحده عربی، مقامات دبی تأیید کردند که صداهای شنیده شده در مناطق مختلف امارات نتیجه رهگیری موفقیت‌آمیز توسط سیستم‌های دفاع هوایی بوده و از مردم خواستند که اطلاعات را از منابع رسمی دریافت کنند.

همچنین گزارش ها در بحرین از حداقل ۷ انفجار حکایت دارد.

در همین حال، یک منبع در فرودگاه بغداد به الجزیره گفت: حملات متعددی اردوگاه پشتیبانی لجستیکی آمریکا در غرب بغداد (پایگاه ویکتوریا) را هدف قرار داده‌اند.

پایگاه آمریکایی در فرودگاه بغداد نیز به شدت بمباران شده و ستون های دود از آن به هوا برخاست.

خبرها حکایت از آن دارد که یک موشک نیز به پایگاه الحریر آمریکا در اربیل در شمال عراق اصابت کرده است.

خبر دیگر اینکه، منابع سوری از انفجار شدید در پایگاه آمریکا در منطقه الرمیلان در استان الحسکه واقع در شمال شرق سوریه خبر دادند.