امارات مدعی شد هدف حمله موشکی قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع امارات امروز دوشنبه ادعا کرد که ۴ فروند موشک به سمت خاک این کشور شلیک شده است.

بر اساس ادعای وزارت دفاع امارات، موشک های کروز از طرف ایران شلیک شده و رصد شده‌ اند.

همچنین دفتر رسانه‌ای فجیره امارات مدعی شد که در پی حمله پهپادی از سوی ایران، در منطقه صنایع نفتی فحیره آتش‌ سوزی رخ داده است.

در پی وقوع این حوادث، «فلایت‌ رادار» ادعا کرد که تمامی پروازها در مسیر دبی و شارجه موقتا متوقف شده‌اند.

مقامات ابوظبی در مورد تهدید حمله موشکی هشدار داده و از ساکنان خواسته‌اند که به پناهگاه بروند.

این در حالیست که دقایقی بعد، مقامات دبی هشدار جدیدی در مورد تهدید موشکی صادر کردند!

الجزیره خبر داد که مقامات فجیره در امارات مدعی زخمی شدن ۳ تبعه هندی در پی اصابت پهپاد به تأسیسات نفتی این منطقه شدند!