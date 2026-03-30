از توهین تا تهدید: آیا عربستان هدف بعدی است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- یادداشت مهمان، علی صارمیان*: کمال شرف کاریکاتوریست یمنی جمله زشت ترامپ علیه بن سلمان را کاریکاتور کرده است. اما تغییرات بزرگ نیاز به تحلیل دارند.

صفحه غرب آسیا در حال چرخیدن است و ایران و ترکیه این را فهم کردند که موضوع نفت و تولید برق برای بزرگ ترین صنعت آینده یعنی هوش مصنوعی ، آمریکا را به منطقه کشانده است‌. رژیم اسراییل در واقع نمانیده هیات حاکمه امریکاست و آن کار کثیف را انجام می دهد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه بی شک مقام ارشدی در منطقه است که چند روز پیش هشدار داد درگیری کشورهای منطقه ،اتفاق بزرگی به نفع اسرائیل است . دلیلش این است که تغییر نظام های منطقه با تغییر سران و حکومت های حتی اندکی مستقل برای آمریکا قابل پذیرش نیست. اندکی مقاومت بن سلمان در مقابل سرمایه گذاری بیشتر در آمریکا، باعث شد که ترامپ او را با آن عبارت زشت خطاب کند. اماراتی ها هم در این مساله فعلا آمریکا را تحریک می کنند که بن سلمان به حد کافی با آمریکا همراه نیست. در واقع اعراب منطقه دورنمایی ندارند و بر اساس توهم تضعیف ایران و عقده های کوتاه مدت، همراه آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند.

اما در تغییر نظام های غرب آسیا بعد از تجاوز به ایران، نوبت تسلط مطلق بر بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان است؛ سعودی! سعودی نه ملتی مثل ایران دارد که پشت حاکمیتش بایستد، نه امنیت و نیروی نظامی دارد که دفاع کند. لقمه راحتی در دستگاه آمریکاست و گریلند غرب آسیا برایش محسوب می شود. جمله ترامپ فقط ترور شخصیتی یک مقام ارشد عربی نبود. مقدمه و نشان هدف بعدی بود و بن سلمان این را نمی تواند درک کند روزی به زودی خواهد دید که تسلیم کامل سعودی آنچنان خواهد بود که انگار پل برمر آمریکایی حاکم بر عراق، بر سعودی حاکمیت می کند ‌در غیر اینصورت اولین تغییر نظام را در سعودی خواهید دید.

*کارشناس و پژوهشگر رسانه