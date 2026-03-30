محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره واحدهای آسیب‌دیده گفت: متأسفانه در این بازه زمانی، ۸ کارخانه داروسازی در سطح کشور به صورت جزئی یا کلی آسیب دیدند و در بخش تجهیزات پزشکی نیز چندین شرکت تولیدی دچار خسارت شدند که از جمله می‌توان به بخش تجهیزات پزشکی صا ایران، شهرک سلامت اصفهان و برخی واحدهای دیگر در استان‌های مختلف اشاره کرد.

‌هاشمی با اشاره به آخرین آسیب واردشده افزود: کارخانه‌ای که از تولیدکنندگان اصلی ملزومات مصرفی یک بار مصرف پزشکی و کالاهای استراتژیک مورد نیاز بخش‌های مراقبت ویژه و اتاق عمل است، براثر حملات اخیر دچار حادثه شد.

‌وی درباره انبارها و مراکز توزیع نیز گفت: یکی از انبارهای دارو و شیر خشک در استان همدان که وظیفه پوشش‌دهی دو استان همجوار را بر عهده داشت، متأسفانه به طور کامل تخریب شد. همچنین چندین شرکت پخش و توزیع دارو با اختلال در نیروی انسانی و لجستیک مواجه شدند.

‌آیا واحدهای آسیب‌دیده از مدار تأمین خارج شدند؟

‌هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا این آسیب‌ها منجر به خروج واحدها از مدار تأمین شده است، توضیح داد: آسیب فیزیکی به معنای توقف کامل فعالیت نیست. بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده با ظرفیت کاهش‌یافته یا در بخش‌های سالم خود به فعالیت ادامه دادند.

‌وی درباره کارخانه تولید کننده ملزومات مصرفی آسیب‌دیده گفت: با تخصیص سهمیه تولید به سایر واحدهای فعال در زمینه ملزومات مصرفی پزشکی و مدیریت هوشمند موجودی انبارها، خلأ تأمین این واحد جبران می‌شود. خوشبختانه اقلامی همچون ست سرم، ست خون و سایر ملزومات یکبارمصرف با اولویت‌بندی در شبکه توزیع، در دسترس مراکز درمانی و بیمارستان‌ها قرار دارد.

‌هاشمی درباره سایر واحدهای آسیب‌دیده نیز افزود: برای آن دسته از واحدهایی که امکان فعالیت نداشتند، با راهکارهای جایگزین شامل فعال‌سازی مسیرهای توزیع از انبارهای استانی دیگر، استفاده از ظرفیت کارخانه‌های سالم در سایر مناطق، هماهنگی فوری با دانشگاه‌های علوم پزشکی برای توزیع منطقه‌ای و تسهیل واردات اقلام ضروری از طریق گمرکات، خلأ ایجادشده پوشش داده شد.

‌سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: در این ۲۸ روز علی‌رغم چالش‌های جدی، با مدیریت هوشمند، توزیع آفلاین و هماهنگی شبانه‌روزی با دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی، توانستیم پایداری زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک را حفظ کنیم.

‌وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های نظارتی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور مؤید این موضوع است که مردم با کمبود محسوسی مواجه نشدند. ما قدردان فداکاری شهدای حوزه سلامت، از جمله دو شهیده داروساز و شهدای حوزه تجهیزات پزشکی هستیم و متعهدیم با همان اقتدار، پایداری زنجیره تأمین سلامت مردم را حفظ کنیم.