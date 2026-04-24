۱۴ هزار صافی دیالیز در کرمانشاه تأمین شد

نرگس زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بروز کمبود صافی دیالیز و مشکلات ایجادشده برای بیماران، از نیمه دوم بهمن سال گذشته تا پایان اسفند، شش هزار عدد صافی دیالیز خریداری و در میان مراکز دیالیز دولتی استان توزیع شد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز روند تأمین ادامه یافت و هشت هزار عدد دیگر صافی و ملزومات مرتبط خریداری و به مراکز درمانی تحویل داده شد تا وقفهای در ارائه خدمات به بیماران دیالیزی ایجاد نشود.
قائممقام معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ارزش ریالی این اقلام تصریح کرد: مجموع چهارده هزار صافی دیالیز تأمینشده ارزشی بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان دارد که از محل اعتبارات مربوطه تأمین شده است.
زندیه با بیان اینکه در حال حاضر نگرانی بابت کمبود اقلام حیاتی وجود ندارد، عنوان کرد: با راهاندازی انبار استراتژیک دارو و ملزومات پزشکی، ذخیرهسازی مناسبی از اقلام ضروری انجام شده و در مقاطع حساس، نیاز مراکز درمانی استان به سرعت تأمین شده است.
وی ادامه داد: حتی برخی اقلام حیاتی که در سطح کشور با محدودیت مواجه بودند، با برنامهریزی انجامشده در استان ذخیرهسازی شدهاند تا در شرایط بحرانی در اختیار مراکز درمانی استراتژیک قرار گیرند.
قائممقام معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این معاونت با پایش مستمر وضعیت مراکز درمانی استان و رصد موجودیها، در صورت مشاهده هرگونه کمبود احتمالی، اقدامات لازم را برای تأمین فوری اقلام مورد نیاز انجام خواهد داد تا روند خدمترسانی به مردم بدون اختلال ادامه داشته باشد.
