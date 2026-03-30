  استانها
  2. قم
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

مراسم تشییع و گرامیداشت شهید امیرموسوی در قم اعلام شد

قم- مراسم‌های تشییع و گرامیداشت سپهبد شهید «عبدالرحیم موسوی» در شهر مقدس قم طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم‌های مربوط به استقبال، وداع، تشییع و گرامیداشت سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی در شهر مقدس قم طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.

آیین استقبال از پیکر شهید پنجشنبه ۱۳ فروردین ساعت ۲۱ در صحن امامزاده موسی مبرقع(ع) انجام خواهد شد.

پس از آن، مراسم وداع با پیکر شهید در همان روز، ساعت ۲۲ در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

همچنین تشییع پیکر شهید روز جمعه ۱۴ فروردین و پس از اقامه نماز جمعه از مصلی قدس به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) انجام خواهد شد.

همچنین مراسم گرامیداشت این فرمانده شهید نیز روز جمعه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر، شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6787046

