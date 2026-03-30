انتخاب یک فوتبالیست به عنوان پرچمدار کاروان «دنا»

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های ساحلی آسیا از ۲ اردیبهشت به میزبانی چین و در سانیا آغاز می شود. کاروان ایران با نام‌ «دنا» در این‌ دوره بازی ها شرکت می کند.

این کاروان با ۶۲ ورزشکار مرد و در ۱۰ رشته از مجموع رشته های حاضر در بازی های ساحلی آسیا از جمله کشتی، هندبال، بسکتبال سه نفره، فوتبال، دوومیدانی، جوجیتسو، صخره نوردی و … عازم سانیا می شود.

پرچمدار کاروان اعزامی به سانیا برای حضور در مراسم افتتاحیه از رشته فوتبال است.

آرش فرهادیان سرپرست کاروان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: هنوز در مورد شخص ِ پرچمدار به جمع بندی نرسیدیم‌ اما مبنای کار انتخاب از رشته فوتبال است.

قرار است کاروان دنا به صورت زمینی از ایران خارج‌ شود سپس از طریق یکی از کشورهای همسایه عازم چین شود و ۱۰ روز پیش از آغاز بازی های ساحلی آسیا، اردویی ۱۰ روزه در این کشور داشته باشد.