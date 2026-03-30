به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان، مردان مسنی که کمردرد داشتند، 6 سال بعد از بیخوابی و بدخوابی رنج می بردند.

نتایج نشان داد مردان مبتلا به کمردرد یا خیلی زود می‌خوابیدند یا خیلی دیر؛ یا از کیفیت خواب شان ناراضی بودند.

«سومی لی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، در این باره می گوید: «افراد مسن باید از عوارض مشکلات کمردردشان مطلع باشند بدین ترتیب می توانند از مشکلات بعدی سلامت مرتبط با خواب ناکافی نظیر مشکلات حافظه، افسردگی، اضطراب و زمین خوردن جلوگیری کنند.»

برای این مطالعه، محققان 1055 مرد را که در دو آزمایش خواب بالینی به فاصله 6 سال یا بیشتر شرکت کرده بودند تحت نظر گرفتند. مردان به پرسشنامه‌هایی در مورد کمردردشان هر 4 ماه یکبار در فاصله این 6 سال از طریق ایمیل پاسخ دادند.

تیم تحقیق، مشکلات خواب را در قالب خواب نامنظم، خواب بیش از اندازه کم، خواب آلودگی در طول روز، و نارضایتی فرد از کیفیت خوابش تعریف کردند.

لی گفت: «ما می دانیم که کمردرد و خواب از مشکلات جدی در افراد مسن هستند. داده‌های جمع‌آوری شده در طول سال‌ها را برای فهم اینکه آیا بدخوابی می‌تواند پیش بینی کننده کمردرد باشد یا کمردرد پیش‌بینی کننده بدخوابی است، بررسی کردیم و متوجه شدیم که کمردرد می تواند در آینده بدخوابی را پیش بینی کند.»

نتایج نشان داد کمردرد می تواند 12 تا 25 درصد احتمال افزایش مشکلات خواب در مردان را پیش‌بینی کند.

تیم تحقیق متوجه شد کمردرد می تواند با اختلال در خواب موجب بروز استرس یا افسردگی در مردان شود.

محققان درصدد انجام مطالعه مشابهی در مورد زنان هستند.

متخصصان بر درمان کمردرد از طریق درمان فیزیکی یا ورزش و مراجعه به پزشک تأکید دارند.