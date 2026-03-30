روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دوشنبه ۱۰ فروردین، انتظار بارش‌های خفیف و رگبارهای موقتی، به ویژه در نیمه جنوبی استان و دامنه‌های ارتفاعات را داریم.

وی با بیان اینکه در روز گذشته نیز شاهد بارش در بخش‌هایی از استان بودیم که بیشترین میزان بارش ثبت شده در ویرایی اسدآباد با ۹ میلیمتر، قهاوند رزن ۶ میلیمتر و چورمق رزن ۵ میلیمتر گزارش شده است، ادامه داد: بارش در ایستگاه‌های شهر همدان کمتر از یک میلیمتر بوده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه برای فردا سه‌شنبه پیش‌بینی افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در استان دور از انتظار نیست، بیان کرد: اواخر وقت پنج شنبه و شب پنجشنبه، بارش‌های پراکنده و خفیف باران در پاره‌ای از مناطق، به‌ویژه دامنه‌های ارتفاعات، پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی با بیان اینکه دماها عمدتاا بالای صفر درجه سانتیگراد است و در ۲۴ ساعت گذشته، دمای هوای همدان بین ۶ تا ۱۳ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است، افزود: در این مدت گل‌تپه با ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین و قهاوند با ۱۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بوده‌اند.

زاهدی درخصوص سرعت باد نیز بیان کرد: روز گذشته سرعت باد در شیرین‌سو به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسیده بود.