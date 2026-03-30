تشدید نظارت‌ بر بازار بوشهر؛ ۲۰ اکیپ بازرسی فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص و وضعیت جنگی که کشور با آن مواجه است، یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه صمت، صیانت از آرامش بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی است.

وی تاکید کرد: با نظارت مستمر بر نحوه عرضه کالا و خدمات در سطح بازار تلاش می‌شود از تخلفات احتمالی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی و غیره جلوگیری نمود تا بصورت واقعی حقوق مصرف کننده رعایت شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به تشکیل حدود ۲۰ اکیپ بازرسی فعال در سطح استان افزود: این گروه‌ها به صورت شیفت‌بندی‌شده هر روز در حال فعالیت هستند و تمرکز اصلی آنها بر نظارت بر کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و مرغ، روغن خوراکی، برنج، شکر، لاستیک خودرو، روغن موتور لوازم یدکی خودرو است تا اطمینان حاصل شود موجودی کالا کافی و قیمت‌ها بر اساس ضوابط مصوب است.

اجرای گشت های مشترک بازرسی

به گفته کشاورز، این اکیپ‌ها در محورهای مختلف از جمله مراکز عرضه، انبارها، عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اجرای گشت های مشترک بازرسی از واحد های صنفی از سوی اداره کل صمت و با حضور تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی ، اداره کل بازرس استان ، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی به منظور بررسی دقیق و موثر در جهت تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی انجام می شود.

مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به خسارات ناشی از حملات اخیر و نیاز مردم به خدمات تعمیراتی، گفت: واحدهای عرضه شیشه ساختمانی و همچنین واحدهای ارائه‌دهنده خدمات تعمیر و نصب درب و کرکره برقی در اولویت نظارت قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: به همین منظور نرخ فروش شیشه و دستمزد نصب و تعمیر با همکاری اتحادیه مربوطه و کمیته نرخ‌گذاری تعیین شده و تمامی واحدها ملزم به نصب نرخ‌نامه در محل کسب هستند.

حفظ آرامش در بازار

کشاورز همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده عدم نصب نرخ‌نامه یا اعلام قیمت‌های غیرمنطقی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

وی اظهار کرد: با هدف کنترل بازار تمهیدات لازم انجام شده و در صورت عدم موفقیت در تماس تلفنی، امکان مراجعه حضوری به واحد ۱۲۴ در اداره صمت برای ثبت شکایت وجود دارد.

کشاورز تأکید کرد: تمام دستگاه‌های نظارتی حوزه با تمام توان در تلاش‌ هستند تا آرامش بازار حفظ شود و با هرگونه تخلف برخورد قاطع صورت گیرد.

وی گفت: در جهت تحقق آرامش در بازار، نقش مردم در گزارش به‌موقع تخلفات و رعایت انصاف در واحدهای صنفی بسیار مؤثر است.