به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن ملی ایمنی و ورزش‌های موتورسواری فیلیپین (NAMSSA) با صدور بیانیه‌ای رسمی، مراتب همدردی عمیق خود را با تمام ملت‌ها و جوامعی که از درگیری‌های جاری آسیب دیده‌اند، اعلام کرد.

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در دسترس است، تأکید شده: «ما عمیق‌ترین تسلیت خود را به ویژه به خانواده‌هایی که عزیزانشان دوستان، بستگان و هموطنانشان را از دست داده‌اند، ابراز می‌داریم.»

NAMSSA فیلیپین با ابراز همبستگی با همه کسانی که رنج می‌برند و سوگوار هستند، فقدان جان انسان‌ها را «تراژدی‌ای فراتر از مرزها» توصیف کرده و تصریح داشته است که افکارشان با تک تک افراد و خانواده‌های متأثر از این رویدادهاست.

این انجمن در پایان بیانیه‌ خود ابراز امیدواری کرده است که هرچه زودتر صلح، درک متقابل و راه‌حلی عادلانه و پایدار برقرار شود تا نسل‌های آینده از رنج و فقدان بیشتر در امان بمانند.

NAMSSA فیلیپین همچنین تأکید کرده که همچنان متعهد به ارزش‌های اتحاد، احترام و ترویج صلح از طریق ورزش است.