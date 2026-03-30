به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی امروز (دوشنبه ۱۰ فروردین ماه) در نشست خبری اظهار کرد: بهار را در حالی شروع کردیم که ایران ما مورد تجاوز نابه‌کارترین رژیم های دنیا قرار گرفته بود. مردم ایران نشان دادند که با چنگ و دندان از عزت و کیان ایران دفاع می‌کنند. چنگ و دندان ما خیبر و خرمشهر و سجیل است که به سمت متجاوزان شلیک می‌شود. ما پیمان می‌بندیم که با تمام توان برای صیانت از کیان ایران این مسیر کاملا حق را ادامه دهیم. بزرگترین قربانی جنگ تجاوزکارانه آمریکا، حقوق بشردوستانه بین المللی بود. در ۸۰ سال گذشته شما مورد مشابهی را ندارید که در عرض یک ماه چنین جنایات شنیع اتفاق افتاده باشد که تمام جنایات بین المللی را در درون خودش داشته باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه، مراکز فرهنگی و مراکزی که برای تک تک ایرانیان اهمیت دارد، بخشی از تمدن بشری است که در فهرست آثار متعلق به همه انسان ها در یونسکو ثبت شده است.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: حمله به مراکز مذکور و بیمارستان‌ها، هلال احمر و ساختمان مسکونی همه جنایت جنگی است. شب گذشته در حمله به پست برق بخشی از تهران و کرج دچار خاموشی شد. باید به مهندسان و کارکنان وزارت نیرو دست مریزاد گفت که سعی دارند ایران را در برابر تاریکی دوستان سیاه پسند روشن نگه دارند. ما همه این موارد را به صورت مستمر مستندسازی می‌کنیم برای اینکه هم مردمان ما در آینده بدانند که ادعاهایی که درباره کمک به ایران مطرح شد، فریبی بیش نبود. در سخنانشان هم پیداست که با تاریخ و فرهنگ ایران کار دارند؛ توهین هایی که می‌کنند و اینکه به گذشته های دور برای توجیه حملات ارجاع می‌دهند نشان‌دهنده این مسئله است، غافل از اینکه ایران به عنوان پویاترین تاریخ و تمدن ماندگار روی زمین به خوبی می‌داند چگونه با دشمنان برخورد کند.

حمله به خبرنگاران جنایت جنگی است

بقایی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به خبرنگاران، تصریح کرد: دیروز شاهد تعرض به دفتر شبکه العربی بودیم. روز قبلش در لبنان حمله شد و خبرنگاران المیادین و المنار به شهادت رسیدند. فهرست طولانی از اهالی خبرنگاران که در سه سال گذشته به شهادت رسیدند موجود است. گویا رژیم صهیونیستی به طور خاص حوزه خبر را دشمن خودش تلقی می‌کند. در صورتی که معاهدات بین المللی درباره حفاظت از خبرنگاران روشن است و هرگونه حمله به خبرنگاران جنایت جنگی محسوب می‌شود. با این وجود، رژیم وقعی نمی‌نهد و مورد زیادی خبرنگار را هدف قرار می‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد رویکرد امارات و برخی کشورهای منطقه و مشارکت در تجاوز به ایران، بیان کرد: ما با همه کشورهای منطقه همسایه بوده‌ایم و همسایه خواهیم ماند. بنابراین دوراندیشی اقتضا می‌کند به یاد داشته باشیم دیگران خواهند رفت و ما به عنوان همسایه باقی خواهیم ماند. ما هیچگاه کشورهای منطقه را دشمن خود تلقی نمی‌کنیم. بارها اعلام کردیم عملیات ایران، -هدف قرار دادن- پایگاه های آمریکایی است.

موضع ایران، دفاع مشروع و اخلاقی است

وی تاکید کرد: موضع ایران بر اساس قانون، دفاع مشروع و اخلاقی است. مگر می‌شود اجازه داد ایرانیان مورد تجاوز قرار گیرند و نیروهای مسلح ساکت بمانند؟ این حق ذاتی است که در منشور ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است. اعلام اینکه ما بخشی از جنگ نیستیم، کفایت نمی‌کند. همه کشورها می‌دانند اجازه به کشورها برای استفاده از قلمرو آنان خلاف قانون است.

بقایی اظهار کرد: دشمن مدام از پایگاه های خود در کشورهای منطقه برای تجاوز استفاده می‌کند. خاک کشورهای همسایه خواسته یا ناخواسته علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاری که ایران انجام می‌دهد، دفاع از خودش است. انتظار ما از کشورهای همسایه این است که به اصول برادری و حسن همجواری پایبند باشند. این جنگ فقط یک جنگ علیه ایران نیست، بلکه می‌تواند منشا فتنه انگیزی در آینده باشد. از ایران نباید انتظار داشت یکجانبه خویشتنداری نشان دهد. ایران مورد تجاوز دو رژیم قرار گرفته که آگاهانه از خاک کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. در خصوص امارات دیدیم که چقدر ایرانی ها در شکوفایی این کشور موثر بودند، لذا اقتضا می‌رود با آینده نگری با اتباع ایران رفتار شود.

همه توانمان باید صرف دفاع از کیان ایران شود

وی درم ورد احتمال ارائه طرح سیاسی از سوی ایران برای پایان جنگ، عنوان کرد: ما در شرایطی قرار داریم که همه توانمان باید بر دفاع از کیان ایران باشد. تصمیم گیری برای پایان جنگ مشخص است و هر موقع نیاز باشد، بر اساس نظر مراجع ذی صلاح تصمیم‌گیری خواهد شد. رژیم صهیونیستی و آمریکا به حملاتشان افزودند و بنیان های علمی کشور را دارند هدف قرار می‌دهند، در چنین شرایطی دفاع از کشور ضروری است.

بقایی درباره میانجی گری برخی کشورها و تبادل پیام به طرح‌ها و پاسخ ایران، گفت: اولا هیچ مذاکره مستقیمی تاکنون با آمریکا نداشتیم. آنچه مطرح بوده پیام هایی بوده که از طریق واسطه ها دریافت کردیم مبنی بر خواست آمریکا برای مذاکره. وقتی صحبت از دیپلماسی از سوی آمریکا مطرح می‌شود، باید شاخک‌های همه حساس شود. نمی‌دانم چه تعداد در آمریکا، ادعای دیپلماسی آمریکا را جدی می‌گیرند. تکلیف ما برخلاف طرف مقابل که مدام تغییر موضع می‌دهد، روشن است. ایران از ابتدا موضعش روشن بوده و ما به خوبی می‌دانیم که چارچوب مدنظرمان چیست.

وی ادامه داد: مطالبی که به ما منتقل شده، درخواست های زیاده خواهانه و غیرمنطقی بوده است. نشست هایی که پاکستان دارد چارچوبی است که خودشان تاسیس کردند و ما مشارکتی نداشتیم. اینکه کشورهای منطقه دغدغه پایان جنگ داشته باشند، خوب است اما باید حواسشان باشد که جنگ را کدام طرف شروع کرد. نمی‌شود یکسویه از یک طرف بخواهند خویشتنداری کند. باید همه در نظر داشته باشند جنگ را ایران شروع نکرد. تکرار این واقعیت برای این بود که دنیا فراموش نکند ایران به عنوان بازیگر مسئولیت پذیر وارد روند گفتگو شد، اما آمریکا هر دوبار میز مذاکره را نابود کرد. ما می‌دانیم چه می‌خواهیم و چه چیزهایی غیرقابل قبول است.

بی‌تفاوتی آژانس به جنایات دشمن تاسف‌بار است

وی در مورد اظهارات گروسی برای استفاده از بمب اتم علیه ایران و حمله به مراکز ایران، تصریح کرد: اقداماتی که آمریکا و رژیم علیه تاسیسات هسته‌ای انجام دادند، جنایت است. بر اساس اساسنامه آژانس این اقدامات جنایتکارانه است و تاسف بارتر بی تفاوتی آژانس و گروسی است. برای چندمین بار رویکرد بسیار نادرستی را اتخاذ کرد و به جای محکوم کردن متجاوزان، در مصاحبه هایش عباراتی را به کار می‌برد که مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. صرف بیان چنین احتمالی از طرفی که مسئولیت عدم اشاعه هسته ای دارد، غیرقابل پذیرش است. شوربختانه مدیرکل آژانس در این دو سال کارنامه قابل دفاعی از خود به جا نگذاشته است؛ هم به دلیل عدم محکومیت و هم عدم بی طرفی. در چنین شرایطی اولین کاری که آژانس باید انجام دهد، محکوم کردن تجاوزات است. چنین چیزی را شاهد نبودیم. ما باید کار خود را انجام دهیم. رایزنی ها را انجام دادیم. اما مطالبه ما سرجای خودش باقی است.

بقایی درباره سفر زلنسکی به کشورهای عربی، گفت: کشورهای منطقه حتما هوشمندتر هستند که به چنین شخصی که کشور خودش را در معرض یک جنگ مخرب قرار داده و چنین فجایعی را برای مردم خوب اوکراین رقم زده، اجازه دهند آنان را سرکیسه کند. چنین رفتارهایی و متصل کردن منازعه اوکراین با تحولات منطقه ما یک اشتباه محاسباتی فاجعه آمیز است. اعتقاد دارم کشورهای منطقه به دام چنین چیزی نخواهند افتاد. ما تقدیر می‌کنیم از برخی کشورهای منطقه که توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی را دیدند و تلاش دارند بخشی از تجاوز علیه ایران نباشند.

روابط ما با عربستان برقرار است

سخنگوی وزارت خارجه درباره کتمان ترامپ درباره کمک های عربستان برای حمله به ایران و روابط دیپلماتیک با عربستان، اظهار کرد: روابط ما با عربستان برقرار است. ارتباطات ادامه دارد. نگرانی های خودمان را صریح بیان کردیم. تعهد عربستان و کشورهای منطقه روشن است. طبق حقوق بین الملل مجاز نیستند قلمرو خودشان را در معرض استفاده برای تجاوز به کشور دیگری قرار دهند. به هیچ عنوان مطلوب ایران نیست که عملیات دفاعی خودش را در خاک کشورهای منطقه صورت دهد. نیروهای مسلح ما شرافتمندانه عمل می‌کنند و اقدامات خودشان را علیه کشورهای منطقه نمی‌دانند. خیلی روشن است آمریکا و رژیم از خاک کشورهای منطقه استفاده می‌کنند. همین چند وقت گذشته خبر آمد که سوخت رسان های امریکا در عربستان تردد می‌کنند. خواسته ما روشن است و می‌خواهیم مانع سواستفاده از خاک خودشان برای حمله به ایران شوند.

وی درباره رویکرد روسیه و چین نسبت به تجاوز علیه ایران، تصریح کرد: مشخص بارز ایران به عنوان تاریخی ترین کشور، تداوم است. ما در این ۲۵۰۰ سال تنها ملتی هستیم که علی رغم همه فراز و فرودها و شرارت ها تداوم یافتیم. این تداوم هم نشانه ریشه دار بودن است و هم توانمندی ایران برای ایستادن در مقابل چالش‌ها؛ من فکر می‌کنم بزرگترین متحد استراتژیک ایران، مردم ایران هستند؛ آنان که در خیابان و در میادین هستند. اتکا ما بر دارایی های خودمان است. این بیان یک امر واقعیت تاریخی است که ایرانیان همواره با اتکا بر توانمندی های درونی خود بر دشمنان فائق آمدند.

بقایی گفت: اگر الان دانش و صنعت ما را هدف قرار دادند، به این علت است که می‌دانند نقطه قوت ما کجاست. مواضع کشورها را رصد می‌کنیم و حتما رویکردهای آنان متقابلا بر رویکرد ما اثر خواهد داشت. موضع‌گیری کشورها حتما در شکل گیری معادلات آینده تاثیر دارند. اگر کشورها بی تفاوتی پیشه کنند، تبعاتش دامنگیر همه خواهد شد. اینکه متحدان آمریکا تلاش دارند دوراندیشانه تصمیم بگیرند، می‌دانند بی تفاوتی در برابر امر شر و قانون شکنی تبعاتش دامن‌گیر کل جامعه بین المللی خواهد شد.

سفارت ایران در لبنان دایر است

بقایی با اشاره به شهادت دیپلمات های ایران در بیروت، گفت: اولا باید تسلیت گفت و این نشان می‌دهد رژیم هیچ قاعده و قانونی را رعایت نمی‌کند. اقدامش مصداق بارز تروریسم است. خبرهایی که درباره سفیر ما هم مطرح شد ما پیگیری کردیم و سفارت ما دایر است و سفیر ما هم با توجه به جهات ذی ربط در لبنان به کار خودش در بیرون ادامه خواهد داد و کماکان حضور دارد.

نیروگاه بوشهر فعال است

سخنگوی وزارت خارجه درباره شرایط نیروگاه بوشهر، گفت: در حدی که اطلاع دارم این است که نیروگاه فعال است. حملاتی که صورت گرفت، حملات بسیار خطرناکی است و گواه بر این است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ خط و خطوطی در جنگ تجاوزکارانه پایبند نیستند. مسئولیت سازمان ملل و آژانس خیلی روشن است.

بقایی درباره ادعای استفاده ایران از بمب خوشه‌ای، عنوان کرد: این خیلی وقیحانه است. از یک طرف همه قواعد اصول بشردوستانه را زیر پا می‌گذارند و از طرف دیگر عادت مظلوم نمایی را دنبال می‌کنند و ادعا می‌کنند ایران نقض حقوق بشردوستانه کرده است. مطلقا این درست نیست. ایران موشک چندکلاهکه استفاده می‌کند که از جهت کارکرد و اثرگذاری با بمب خوشه ای متفاوت است. فکر می‌کنم این بیشتر نوعی فرار رو به جلو است. اگر یک مورد بخواهیم برای تجاوز آنان مطرح کنیم، همان را نمی توانند جواب دهند. همین حمله به مدرسه میناب یا استفاده از موشک های جدید در حمله به لامرد فارس و همچنین حمله به مراکز برق و دانشگاه و استفاده از سلاح های جنگی برای تخریب محیط زیست و استفاده از بمب فسفری در لبنان. رژیم در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد دیگران را متهم کند. اصل جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه است. حمله به فرماندهان ما در شرایط غیرجنگی همه مصداق جنایت جنگی است. همچنین ناو دنا را از یاد نبریم که ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفت.

مردم ایران در دفاع از کشور پیشرو هستند

وی درباره حضور مردم در صحنه در دفاع از ایران گفت: اقدام مردم نشانگر عشق و علاقه ای است که به میهن دارند. نشانگر فهم و درکی است که مردم ایران دارند. همچنین نشان می‌دهد مردم ایران در دفاع از کیان ایران پیشرو هستند.

وی درباره شهادت سردار تنگسیری، افزود: جا دارد شهادت این سردار شجاع و ایران دوست را خدمت مردم ایران و خانواده محترمشان تبریک و تسلیت عرض کنم. این جنایت پشت جنایت است. برای یک سردار مرگ در راه وطن مرگ مطلوب است. کسانی که در این راه قدم گذاشتند، آگاهانه امدند. حتما از دست دادن چنین انسان های بزرگی ضایعه عظیمی است، اما پرچم حتما به دست سرداران دیگر در اهتزاز باقی خواهند ماند. همه اینها جنایت جنگی است. این جنگ در قاموس حقوقی یک عمل تجاوزکارانه است. هر آنچه در این قالب اتفاق می‌افتد، در قالب جنایت جنگی است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره رویکرد جمهوری آذربایجان و کمک به ایران، گفت: همه کشورها و مردم منطقه به خوبی شاهد آنچه اتفاق افتاده، هستند. می‌توانند نسبت به متجاوزان و رفتار آنان قضاوت کنند. به خوبی تشخیص می‌دهند چه طرفی حق است.

رابطه ایران و ترکیه همیشه زبانزد است

وی درباره تلاش ترکیه، مصر و پاکستان برای توقف جنگ، تصریح کرد: رابطه ما با ترکیه همیشه زبانزد است. موضع ترکیه در محکوم کردن تجاوز و ابراز همبستگی در سطوح عالی و مردمی شایان تقدیر است. این نشانگر سیاست حسن همجواری ترکیه و هم نشانگر آگاهی از دلایل بروز این جنگ و تبعاتش برای کشورهای منطقه است. ترکیه می‌داند رژیم چه جاه طلبی ها و اغراضی را علیه کشورهای مسلمان منطقه در سر دارد. مقام های ترکیه بارها بیان کردند رژیم صهیونیستی مهمترین معضل برای امنیت منطقه ای است. ابتکارهای ترکیه و باقی کشورها نشانگر نگرانی آنان برای صلح منطقه ای است. امیدواریم که نگاه همه کشورهایی که به دنبال ایفای نقش و مساعی برای جلوگیری از تشدید تنش هستند، منصفانه و واقع نگرانه باشد.

بقایی در خصوص گزارش ها درباره دادن روایت های گزینشی به رئیس‌جمهور آمریکا از تجاوز، گفت: فروش جنگ به افکار عمومی تبدیل به صنعت شده است. جنگ هایی که آمریکا تحمیل کرده، همیشه منتفعینی داشته که برای توجیه افکار عمومی و ایجاد پذیرش برای ادامه جنگ تلاش کردند. این کار الان در جامعه آمریکا سخت است، زیرا دلیلی برای جنگ نمی‌بینند و می‌دانند ادامه آن در راستای مطامع رژیمی است که تحت تعقیب است. گزارش دهی روزانه درباره پیروزی ظاهری آمریکا بیانگر همین سیاست است، اما خودشان می‌دانند به باتلاق برای آنان تبدیل شده است. تظاهرات گسترده در آمریکا نشان می‌دهد که افکار عمومی آمریکا را نمی‌شود فریب داد.

ایران نگهبان امن تنگه هرمز است

وی درباره گزارش‌ها از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در جهان، گفت: مقصر این وضعیت ما نیستیم. اصلا خوشحال نیستیم مردم در سایر کشورها به خاطر قیمت سوخت به زحمت بیافتند، اما این هم قابل قبول نیست که رسانه‌ها در حالی که مردم ایران در حال بمباران شدن هستند، از قیمت سوخت و مواد غذایی صحبت کنند. مگر قبل از جنگ تنگه هرمز بسته بود؟ ایران نگهبان امن تنگه هرمز در این سال‌ها بوده است. چنین وضعیتی نتیجه اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. هیچ کشور ساحلی نمی‌گذارد دشمن از آبراه ساحلی استفاده کنند. تدابیر اتخاذ شده برای این است که از تردد ایمن کشتی هایی که ذی مدخل نیستند، اطمینان حاصل شود. مشکلات و اخلال در تردد را کشورها باید با در نظر داشتن عاملان این وضعیت مدنظر قرار دهند.

بقایی در واکنش به اظهارات کایا کالاس نسبت به ربط داشتن جنگ علیه ایران و جنگ اوکراین، بیان کرد: این خودش نشانه نوعی سردرگمی در بین سیاست گذاران اروپایی است. به جای اینکه به صورت منطقی با منازعه اوکراین برخورد کنند، مدام دیگران را متهم کردند. به جای پرداختن به مشکلات خودشان و آمریکا درباره اوکراین، اکنون یک بهانه و دلیل ساختگی دیگری پیدا کردند و آن بحث خلیج فارس و متصل کردن آن به جنگ تحمیلی علیه ایران است. متصل کردن این دو مورد نشانگر ناتوانی در حل پرونده ای است که هیچ ارتباطی به ایران و منطقه ما ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره اعتراضات مردم آمریکا علیه جنگ علیه ایران، اظهار کرد: اگر یک نظامی مدعی حاکمیت مردم باشد، حتما باید به خواست و مطالبه عمومی وقع بگذارد و نظر آنان را مبنای سیاست های خودش قرار دهد، اما در آمریکا چنین چیزی نیست و تصمیمی درباره موضوع بااهمیتی چون جنگ توسط یک محفل خاص و در هماهنگی با رژیم نسل کش اتخاذ شده است. همین دلیل اعتراضات مردمی در آمریکاست و نمی‌خواهند جان سربازانشان برای جنگ علیه کشور دیگر مورد سواستفاده قرار گیرد.

تمام تلاش ما معطوف به دفاع از کشور است

وی درباره ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ایران با پیشنهادات آمریکا موافقت کرده است، گفت: مقامات آمریکایی هر آنچه ارزو دارند، بیان می‌کنند. ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداشتیم. آنچه بوده، درخواست مذاکره از طرف آمریکا بوده که توسط برخی کشورها به ما رسیده است. موضع ما روشن است. در شرایطی که تجاوز با شدت ادامه دارد، همه تلاشمان برای دفاع از خودمان است. ما این ادعاها را صادقانه ارزیابی نمی‌کنیم. ما تجارب گذشته را با گوشت و استخوان لمس کردیم. خیانتی که دو نوبت در حین مذاکره انجام شد.

وی درباره حمله به مراکز دانشگاهی ایران، ادامه داد: حتی در جنگ هیتلر هم چنین اقداماتی صورت نگرفت. در آن زمان چیزی از معاهدات بین المللی و حفوق بشردوستانه وجود نداشت با این وجود، حداقل‌ها رعایت می‌شد. اما درباره ایران رعایت نشده است. حمله به دانشگاه ممنوع است و جنایت جنگی است. حمله به رسانه‌ها مطلقا ممنوع است. افکار عمومی دنیا باید توجه داشته باشند جنایاتی که دارد صورت می‌گیرد، همه جنایاتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب می‌شوند. این جنایتی علیه کل شاکله حقوق بین المللی است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره طرح مجلس برای خروج از ان پی تی، افزود: این موضوع در مجلس در حال بررسی است. سوال بزرگی است که جواب دادن به آن ساده نیست؛ سوال افکار عمومی این است که فایده عضویت در سندی که طرف های قلدر اجازه استفاده از حقوق آن را نمی‌دهند، چیست؟ اگر قرار باشد عضویت فقط یک نام باشد و نتوانیم از حقوق مندرج در آن استفاده کنیم، پس فایده عضویت چیست؟ ما کماکان عضویت داریم و تا زمانی که عضو هستیم، به تعهدات خود پایبندیم. موضع روشن ما ممنوعیت هرکونه سلاح کشتار جمعی است. به خاطر رویکرد غیرمسئولانه آژانس و رفتار مخرب آمریکا، این سوالات وجود دارد.

وی درباره اظهارات گروسی برای خویشتنداری و تمایل وی برای دبیرکلی سازمان ملل، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است، تقاضای خویستنداری داشت. این نوعی رفتار مزورانه است؛ اینکه به صورت برابر از طرفی که مورد حمله قرار گرفته خواستار خویشتنداری شوید. در مورد سازمان ملل و دبیرکلی آن رویه مشخص است. اما باید نامزد این پست صداقت شخصی داشته باشد، اما در مورد ایشان -گروسی- اگر دبیرکل شود، خواهند گفت نقش موثری در بروز یک تجاوز علیه کشوری ایفا کرد.