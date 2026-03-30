وقوع یک حادثه دریایی دیگر در دوبی امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) بامداد سه شنبه اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۳۱ مایل دریایی در شمال غرب دوبی امارات متحده عربی را دریافت کردیم.

این اداره گزارش داد که یک مقام امنیتی اطلاع داد که یک کشتی پس از اصابت یک پرتابه آتش گرفته است.

اداره مذکور اعلام کرد که همه خدمه این کشتی در سلامت هستند.

اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز گزارش داد که یک کشتی پس از اصابت یک پرتابه ناشناس در فاصله ۱۱ مایل دریایی در شرق خور فکان در امارات متحده عربی آتش گرفت.

دو روز پیش از آن نیز (۲۶ اسفندماه) نیز همین آژانس گزارش داد که نفتکشی که در فاصله ۲۳ مایل دریایی در شرق فجیره، لنگر انداخته بود، در اثر برخورد بقایای موشک‌های رهگیری شده در این منطقه آسیب دیده است.