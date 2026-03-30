  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

حضور میدانی مسئولان و حفظ سرمایه اجتماعی برای پیشبرد امور ضروری است

فریدن- نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین‌میاندشت در مجلس، بر لزوم حفظ وحدت، همراهی مسئولان با مردم و پیگیری مستمر امور اجرایی تأکید کرد و خواستار حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان فریدن ضمن تبریک سال نو، بر اهمیت حضور فعال مسئولان در کنار مردم و ادامه بدون وقفه امور اجرایی و خدماتی تأکید کرد.

سیاوشی با قدردانی از حضور مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، حضور مردم در صحنه و همراهی آنان را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور در عبور از شرایط مختلف دانست و خواستار حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی شد.

نماینده مردم منطقه فریدن در مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاش‌های امام جمعه، فرماندار و مجموعه مدیران شهرستان قدردانی کرد و افزود: مسئولان باید علاوه بر انجام وظایف اداری، حضور میدانی در میان مردم و مشارکت در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار قرار دهند.

حجت الاسلام سیاوشی با اشاره به شرایط جاری کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از حاشیه‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، حفظ همدلی و انسجام میان مسئولان و مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از هرگونه اقدام یا اظهارنظری که موجب ایجاد اختلاف یا تضعیف این وحدت شود، پرهیز کرد.

وی همچنین از همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران در روستاهای شهرستان قدردانی کرد و بیان داشت: همراهی مجموعه‌های محلی و مشارکت مردم در مدیریت امور، نقش مهمی در ایجاد آرامش و پیشبرد برنامه‌ها دارد.

سیاوشی از مسئولان خواست با حضور فعال در میان مردم، تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و ادامه خدمت‌رسانی مؤثر، زمینه پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان را فراهم کنند.

کد مطلب 6787111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها