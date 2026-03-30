به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی صبح امروز دوشنبه در کارگروه تنظیم بازار کوهدشت ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، بر تداوم مسیر انقلاب و ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته برای مدیریت بازار، گفت: باوجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و نیاز است نظارت‌ها با جدیت بیشتری ادامه یابد.

فرماندار کوهدشت از اجرای طرح ضربتی ۱۰ روزه نظارت ویژه بر بازار کوهدشت خبر داد و گفت: حضور پررنگ تیم‌های بازرسی و کارگروه تنظیم بازار ضروری است و مردم باید این نظارت میدانی را به طور ملموس مشاهده کنند. در این راستا، از همراهی و همکاری مردم عزیز نیز کمک خواهیم گرفت.

ناصری، تأکید کرد: اقلام اساسی در شهرستان به میزان کافی تأمین شده است و در تأمین نیازهای ضروری مردم هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد.