۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

اجرای طرح ضربتی ۱۰ روزه نظارت ویژه بر بازار کوهدشت

کوهدشت - فرماندار کوهدشت از اجرای طرح ضربتی ۱۰ روزه نظارت ویژه بر بازار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی صبح امروز دوشنبه در کارگروه تنظیم بازار کوهدشت ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، بر تداوم مسیر انقلاب و ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته برای مدیریت بازار، گفت: باوجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و نیاز است نظارت‌ها با جدیت بیشتری ادامه یابد.

فرماندار کوهدشت از اجرای طرح ضربتی ۱۰ روزه نظارت ویژه بر بازار کوهدشت خبر داد و گفت: حضور پررنگ تیم‌های بازرسی و کارگروه تنظیم بازار ضروری است و مردم باید این نظارت میدانی را به طور ملموس مشاهده کنند. در این راستا، از همراهی و همکاری مردم عزیز نیز کمک خواهیم گرفت.

ناصری، تأکید کرد: اقلام اساسی در شهرستان به میزان کافی تأمین شده است و در تأمین نیازهای ضروری مردم هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد.

