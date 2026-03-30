۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

نیروی دریایی سپاه با سردار تنگسیری به اوج اقتدار رسید

کیش- امام جمعه کیش در پیامی اظهار کرد: سردار تنگسیری، نیروی دریایی سپاه را به یک نیروی قدرتمند تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز، امام جمعه کیش با انتشار پیامی شهادت سردار رشید اسلام، شهید تنگسیری را تبریک و تسلیت گفت. متن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت سردار بزرگ اسلام فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید تنگسیری اعلام شد. تبریک و تسلیت عرض می‌کنم شهادت این عزیز را، سرداری که به کاروان شهدای بزرگ دفاع مقدس اسلامی و مقاومت و جنگ رمضان اضافه شد.

دشمنان فکر می‌کنند با شهادت سرداران و فرماندهان می‌توانند توان نظامی و عزم و اراده ملت بزرگ ایران را تضعیف کنند اما نمی‌دانند که ملت ایران با شهادت، زنده‌تر می‌شود، فعال‌تر می‌شود و قوی‌تر می‌شود. شهادت عزت و قدرت به نیروهای مؤمن و انقلابی می‌دهد و با خون این شهیدان درخت تنومند انقلاب اسلامی و مقاومت قدرتمندتر و قوی‌تر می‌شود.

به امت اسلامی و به مردم عزیز ایران، به خانواده محترم شهید تنگسیری و محضر مولا و سرورمان آقا امام زمان و رهبر عزیزمان، شهادت سردار تنگسیری را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

دشمنان بدانند که با شهادت سرداران نه تنها تضعیف نمی‌شویم بلکه اراده و عزم ما قوی‌تر می‌شود بر اینکه راه و مسیر این شهدا را ادامه دهیم.

با شهادت یک شهید، چندین سردار جدید جایگزین می‌شوند و این مسیر را با قدرت‌تر ادامه داد. تا الان هم انقلاب اسلامی ایران و مردم بزرگ ایران ثابت کرده‌اند که با شهادت این عزیزان راهشان قوی‌تر ادامه پیدا خواهد کرد.

سردار تنگسیری یکی از فرماندهان خوش‌فکر، طراح و برنامه‌ریز بود و با حضور ایشان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل به یک نیروی قدرتمند راهبردی در جنوب کشور شد و ما این تسلط دریایی بر منطقه را مدیون این سردار عزیز و همرزمان ایشان هستیم.

با تدبیر و طراحی و برنامه‌ریزی شهید تنگسیری، اقتدار نیروی دریایی سپاه بعد از شهادت این عزیز هم ادامه پیدا خواهد کرد و تا سال‌ها طرح‌ها و برنامه که برای اقتدار منطقه جنوب کشور و منطقه دریایی طراحی شده ان‌شاءلله اجرا و پیگیری خواهد شد.

مجدداً شهادت این سردار بزرگ مجاهد، پرتلاش و مخلص نیروی دریایی سپاه را به همه عزیزان به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همرزمان و خانواده محترم‌شان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و ان‌شاءلله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عنایت فرماید که دستاورد این شهید و دیگر شهدای عزیزمان را با قدرت حفظ کنیم و این مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را ادامه دهیم.

بر اساس زحمات این عزیزان و به برکت خون شهدای عزیزمان، انقلاب اسلامی ایران و کشور عزیز جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران اسلامی در اوج اقتدار و عزت هستند و آن اقتدار و عزتی که شهید تنگیسری و همرزمانشان برای ما ترسیم کرده‌اند باقی خواهد ماند و قطعاً به برکت دستاوردهای تلاش‌های این عزیزان و به برکت خون این شهدا، تسلط کامل جمهوری اسلامی بر خلیج همیشه فارس و دریای منطقه ادامه خواهد داشت و آمریکا و دشمنان را به ستوه خواهیم آورد باشید.

کد مطلب 6787149

