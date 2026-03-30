۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

برخورد قاطع پلیس با متصدی صنفی هنجارشکن

برخورد قاطع پلیس با متصدی صنفی هنجارشکن

پلیس اعلام کرد: یکی از واحدهای صنفی که با انتشار تصاویری در صفحه متعلق به صنف خود، به ارزشها توهین کرده بود ، پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اعلام کرد : متصدی یکی از واحدهای صنفی با انتشار تصاویری در صفحه متعلق به صنف خود، به ارزشهای مورد احترام جامعه توهین و موجب تشویش اذهان عمومی شد.

این اقدام با اعتراض سایر کسبه مواجه گردید و موضوع به پلیس اطلاعات فراجا ارجاع داده شد که در نهایت با برخورد قانونی مواجه گردید.

با توجه به اقدام مجرمانه این فرد، واحد صنفی مربوطه نیز بر اساس ضوابط پلمپ شد.

پلیس تأکید کرد: کسبه اجازه نخواهند داد افراد فریب خورده یا خود فروخته ، فعالیتی خارج از عرف و هنجارهای جامعه داشته باشند و پلیس در صورت لزوم با هرگونه هنجارشکنی قاطعانه و قانونی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6787135

