رشد ۳۵ درصدی اعتبارات عمرانی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرجی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح بودجه آذربایجان شرقی در سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۴ برابر ۲۶.۳ هزار میلیارد ریال با رشد حدود ۳۰ درصدی بوده که براساس ضوابط ابلاغی و رعایت تناسب و تعادل بین ۲۱ دستگاه اجرایی مشمول بودجه استانی توزیع شده است.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های متفرقه تا پایان سال نیز ۴۵۱۲ میلیارد ریال است، افزود: با دریافت این اعتبارات تکمیلی امکان پرداخت پاداش پایان خدمت ۲۳۰ نفر از بازنشستگان سال ۱۴۰۳ و مانده مرخصی تعداد ۶۴ نفر از بازنشستگان سال ۱۴۰۴ فراهم شد.

فرجی یادآور شد: علاوه بر تامین مطالبات بازنشستگان، نسبت به تامین کسری حقوق و عیدی کارکنان شاغل، مرتفع ساختن مشکلات خاص دستگاه‌های اجرایی در خصوص تامین مواد مصرفی تخصصی و آزمایشگاهی، شرکت‌های حقوقی و نیروهای شرکتی و ... اقدام شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: در پایان سال نیز با مدیریت نقدینگی منابع ابلاغی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نسبت به تامین تخصیص مکفی جهت پرداخت یک ماه پاداش به کلیه کارکنان مشمول بودجه استانی مبادرت شد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

فرجی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد: اعتبارات ابلاغی تملک استان آذربایجان‌شرقی از جدول۱۰-ج قانون بودجه ‌در ابتدای سال ۱۴۰۴ رقم ۵۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به قانون سال ۱۴۰۳ دارای رشد ۳۵ درصدی بود.

وی ادامه داد: اعتبار ابلاغی از ردیف‌ها و منابع مختلف هم طی سال در حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۴۰۴ مجموع تخصیص ابلاغی استان از کلیه منابع استان بالغ بر ۷۵ درصد می‌باشد که در مقایسه با تخصیص ابلاغی در سال ۱۴۰۳ ( ۵۹درصد) حدود ۲۶ درصد رشد دارد.

فرجی اذعان داشت: در سال جاری تخصیص ابلاغی متداول استان حدود ۲۲ درصد بوده که با جدیت به موقع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، هماهنگی لازم و هدایت دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از ظرفیت تامین مالی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴( خرید اوراق مرابحه)، به افزایش بیش از ۵۰ درصدی تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان منجر گردید.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توضیح داد: در حوزه طرح‌های ملی با نام استان در پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار مصوب ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که براساس آخرین گزارشات واصله از مرکز، با افزایش اعتبار طرح های ملی از سایر منابع و ردیف‌های متفرقه، دارای ۱۱۵.۹ هزار میلیارد ریال تخصیص بوده است.

وی افزود: بدیهی است منابع حاصله نتیجه پیگیری شخص استاندار محترم جناب آقای دکتر سرمست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با همکاری دستگاه های اجرایی بوده است.