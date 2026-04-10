پاسخگویی به بیش از ۸ هزار تماس اورژانس اجتماعی در کرمانشاه

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات بهزیستی استان در پی حملات اخیر، اظهار کرد: از ابتدای این شرایط، اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهصورت شبانهروزی در خدمت مردم بوده و تاکنون به بیش از ۸ هزار و ۱۸ تماس پاسخ داده است.
وی افزود: این خدمات علاوه بر رسیدگی به گروههای هدف، شامل مشاوره برای کاهش استرس، اضطراب و نگرانیهای ناشی از شرایط جنگی نیز بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: در یک ماه گذشته، تیمهای سیار اورژانس اجتماعی بیش از ۲۱۴ مداخله میدانی انجام دادهاند و در موارد ضروری، انتقال افراد با رعایت کامل اصول ایمنی صورت گرفته است.
درویشی با تأکید بر تداوم حضور میدانی کارشناسان تصریح کرد: گشتزنی در مناطق آسیبدیده تمامی شهرستانها ادامه دارد و اقدامات لازم برای آرامسازی روانی و ارزیابی نیازهای مردم در حال انجام است.
وی به اقدامات آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: تولید محتوای آموزشی و تهیه بروشورها و کتابچههای تخصصی برای مدیریت تبعات روانی بحران در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این مدت، موضوعاتی مانند اختلافات خانوادگی، کودکآزاری و موارد مرتبط با افکار یا اقدام به خودکشی از مهمترین محورهای مداخله کارشناسان بوده است.
درویشی همچنین از فعالیت مراکز حمایتی خبر داد و افزود: مراکزی همچون خانه امن، خانه سلامت و مراکز نگهداری کودکان، با ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی در تلاش برای بازپیوند افراد با خانوادههایشان هستند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر ۹ نفر در این مراکز اسکان دارند و خدمات لازم را دریافت میکنند و بهزیستی استان با تمام توان تا پایان بحران در کنار اقشار آسیبپذیر خواهد بود.
