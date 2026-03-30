  1. استانها
  2. البرز
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

۲ شهید و ۵ مجروح در حمله به مجتمع نیکوکاری و مرکز نگهداری ایتام فردیس

کرج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز گفت: حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به مجتمع نیکوکاری و مرکز نگهداری ایتام در فردیس ۲ شهید و پنج مجروح به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و بین الملل استانداری البرز قدرت الله سیف اظهار کرد: بامداد امروز در پی حمله رژیم صهیونی و آمریکایی به مجتمع تازه تاسیس خیریه و نیکوکاری نگهداری ایتام متاسفانه ۲ نفر از شهروندان شهید و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

وی گفت: این مرکز مورد اصابت موشک های دشمن قرار گرفت و ۲ مددکار جهادی فردیس به شهادت رسیدند و تعداد ۵۰ واحد مسکونی و خودرو نیز دچار خساراتی شدند.

سیف افزود: اقدامات رژیم صهیونی و آمریکایی، مصداق جدی نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بوده و قابلیت رسیدگی دارد و مجامع بین المللی باید به این سطح از جنایات جنگی ورود کرده و هر چه سریعتر مظلومیت مردم شجاع و دلاور ایران را صحه بگذارند.

همچنین دشمن آمریکایی - صهیونی حملاتی هم به واحدهای صنفی، مسکونی، آثار میراث فرهنگی، کارخانه ودکل برق در استان البرز داشته است.

کد مطلب 6787219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها