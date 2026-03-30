۲ شهید و ۵ مجروح در حمله به مجتمع نیکوکاری و مرکز نگهداری ایتام فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و بین الملل استانداری البرز قدرت الله سیف اظهار کرد: بامداد امروز در پی حمله رژیم صهیونی و آمریکایی به مجتمع تازه تاسیس خیریه و نیکوکاری نگهداری ایتام متاسفانه ۲ نفر از شهروندان شهید و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

وی گفت: این مرکز مورد اصابت موشک های دشمن قرار گرفت و ۲ مددکار جهادی فردیس به شهادت رسیدند و تعداد ۵۰ واحد مسکونی و خودرو نیز دچار خساراتی شدند.

سیف افزود: اقدامات رژیم صهیونی و آمریکایی، مصداق جدی نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بوده و قابلیت رسیدگی دارد و مجامع بین المللی باید به این سطح از جنایات جنگی ورود کرده و هر چه سریعتر مظلومیت مردم شجاع و دلاور ایران را صحه بگذارند.

همچنین دشمن آمریکایی - صهیونی حملاتی هم به واحدهای صنفی، مسکونی، آثار میراث فرهنگی، کارخانه ودکل برق در استان البرز داشته است.