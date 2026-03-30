یک صنعتگر منبت کار و فعال گردشگری زنجانی شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میکائیل موسوی اظهار کرد: ستار خدابخش صنعتگر و منبت کار زنجانی و دارای نشان های ملی در جریان حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریک امروز صبح شهید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: حوالی ساعت چهار بامداد یکی از منازل مسکونی در این شهر هدف حمله پهپادی دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفت که در نتیجه آن،۱۶ نفر از هم وطنان مصدوم و برخی به صورت سرپایی درمان و چهار نفر شهید شدند.

وی گفت: ستار خدابخش متولد ۱۳۴۴ در زنجان بود که در زمینه منبت چوب فعالیت داشت و طرحهای زیبایی را در این زمینه ابداع و با ظرافت تمام روی چوب پیاده کرد. او توانست در سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۴ «نشان ملی» دریافت کند شهید خدابخش در حوزه گردشگری فعال بود و یک اقامتگاه بومگردی را در روستای حسن ابدال دارد.