۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

جزییات حمله پهپادی به منزل مسکونی در شهر زنجان تشریح شد

زنجان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: در حمله پهپادی به آپارتمان مسکونی در شهر زنجان، ۱۶ نفر مصدوم و چهار نفر شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی با تشریح ابعاد حمله کور پهپادی بامداد دوشنبه نهم فروردین؛ گفت: حوالی ساعت ۴ بامداد یکی از منازل مسکونی در این شهر هدف حمله پهپادی دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت که در نتیجه آن، ۲۰ نفر از هم وطنان مصدوم و شهید شدند.

وی افزود: در لحظات اولیه حادثه، عوامل اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی و شهرداری، ۳ نفر از شهدا را از زیر آوار خارج کردند و در ادامه جستجو نیز یک نفر دیگر نیز از زیر آوار خارج شد که مجموعا شهدای این‌ حمله به ۴ نفر رسید.

صادفی افزود: ۱۶ نفر دیگر از مصدومین در ادامه عملیات به بیمارستان منتقل شدند که ۱۴ نفر از مصدومین در اورژانس بصورت سرپایی مداوا شدند و دو نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: این حمله نیز در ادامه حملات روزهای گذشته، نشان می دهد که ادعاهای دشمن مبنی بر عدم هدف‌گیری مناطق مسکونی، بی‌ اساس است و در عمل، مردم عادی نیز هدف حملات قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6787083

