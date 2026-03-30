  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

بازیگر «زخم کاری» نوشت؛ شما چقدر شگفت‌آور و حسادت برانگیزید! 

بازیگر سینما و تلویزیون از اینکه مهاجر افغان است اما این روزها به تولدش در ایران و حضورش در کنار ایرانیان افتخار می‌کند، نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی امینی‌تبار بازیگر سینما و سریال‌هایی چون «زخم کاری» درباره اتحاد مردم ایران در پی تجاوز دشمن یادداشتی را به نگارش درآورد.

وی در این یادداشت نوشت: «یاد گرفته‌ام که به عنوان یک مهاجر افغان، اکثر وقت‌ها باید سکوت کنم. اما از خیابانی در قلب ایران، روز سی‌ام جنگ، می‌نویسم که به عنوان یک خارجی، به ایران افتخار می‌کنم.

غمگینم بابت هر خاری که به پایتان می‌رود؛ اما نمی‌دانید چه خوشحالم که در این خاک زاده و پرورده شدم. در خاکی و میان مردمی که جهانیان را بر جای خودشان می‌نشانند.

به سختی متصل شدم و نوشتم تا اعتراف کنم که شما چقدر شگفت‌آورید ایرانیان! چقدر حسادت برانگیزید! در روزهای تلخ و شیرین، چگونه اتحادتان از دست نمی‌رود؟ چگونه از هم نمی‌پاشید و حتی زورمندترین‌ها را به خاک می‌افکنید؟

شجاع و دلیرید و بشارت تان باد که جهان از شما الگو می‌گیرد. مردمان آزاده بسیاری در جهان، مثال تان می‌کنند. شما سرنوشت جهان را در دست دارید. سرنوشت خودتان که جای خود دارد.»

    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      دمت گرم ، یه تار موت شرف داره به تعدادی از این سلبریتی های وطنی

