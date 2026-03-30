به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در جریان سفر به شهرستان درمیان، به همراه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، از سیاهچادر عشایری نوروزی در ورودی شهر قهستان بازدید کرد.
وی همچنین با حضور در بازارچه صنایعدستی قهستان، از غرفههای عرضه محصولات بازدید و با صنعتگران و تولیدکنندگان این حوزه گفتوگو کرد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان این سفر در جمع خبرنگاران با اشاره به روحیه ایثار و فداکاری ملت ایران اظهار کرد: امیدواریم با کار جهادی و شبانهروزی بتوانیم بخشی از رشادتها و جانفشانیهای شهدا را جبران کنیم.
هاشمی افزود: در این سفرها تلاش داریم به دشمنان نشان دهیم که همه ما مرد میدان هستیم؛ همانگونه که نیروهای مسلح در میدان نبرد حضور دارند، مردم نیز در صحنههای مختلف حاضرند و ما نیز خود را خادم و خدمتگزار آنان میدانیم.
وی با تأکید بر وظیفه مسئولان در خدمترسانی ادامه داد: هدف از سفر به قهستان، بازدید از بازارچههای صنایعدستی و سیاهچادرهای عشایری و بررسی روند خدماترسانی به مسافران نوروزی است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در استان بیان کرد: در بیش از ۴۳ نقطه استان بازارچه صنایعدستی و در ۸۳ مکان نیز سیاهچادرهای عشایری برپا شده که علاوه بر عرضه محصولات بومی، به معرفی ظرفیتهای استان کمک میکند.
هاشمی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» افزود: در منطقه قهستان، بهویژه با تلاش بانوان، تولیدات محلی در حوزه صنایعدستی و گیاهان دارویی بهخوبی عرضه شده که جای تقدیر دارد و امیدواریم این اقدامات در راستای رضایتمندی مردم تداوم یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برپایی این بازارچهها و سیاهچادرها میتواند به ماندگاری بیشتر مسافران کمک کرده و با ایجاد فرصت استراحت برای رانندگان، در کاهش تصادفات جادهای مؤثر باشد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت تصادفات در محورهای استان گفت: بخش قابلتوجهی از تصادفات در جادههای فرعی رخ میدهد و در محورهای اصلی کمترین میزان تصادف گزارش شده است.
هاشمی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث و خسارات جانی جلوگیری کنند.
