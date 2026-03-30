سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر از وقوع یک تصادف زنجیرهای در آزادراه قزوین-زنجان خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۵ امروز، به دنبال بارش رگباری که تنها ۵ دقیقه به طول انجامید، در کیلومتر ۱۴ این آزادراه در باند جنوبی (مسیر زنجان به تهران) حدود ۳۰ دستگاه وسیلهنقلیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده با یکدیگر برخورد کردند.
رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: خوشبختانه این حادثه مصدوم جدی نداشت و ۱۲ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند که بیشتر آنها بهصورت سرپایی مداوا خواهند شد.
سرهنگ تقیخانی علت اصلی حادثه را عدم رعایت سرعت مطمئنه در جاده لغزنده اعلام کرد و از رانندگان خواست: در زمان بارش نزولات آسمانی حتماً با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب رانندگی کنند تا از وقوع حوادث مشابه که جان و مال آنان را به خطر میاندازد، پیشگیری شود.
