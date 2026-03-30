وزارت دفاع: تنگه هرمز و خلیج فارس همچنان در قبضه اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی ضمن تسلیت شهادت سردار سرتیپ پاسدار علیرضا تنگسیری، تاکید کرد: سرنوشت متجاوزان تروریست فقط شکست، رسوایی و تقاص جنایات خواهد بود.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونی با ترور ناجوانمردانه یکی از فرماندهان دلیر و دریادل ، بار دیگر عجز خود را در مصاف رویارو با رزمندگان اسلام در میدان نبرد رمضان به نشان دادند.

شهید سرافراز، سردار تنگسیری، از فرماندهان پیشتاز و اثرگذار در تأمین امنیت راهبردی آب‌های سرزمینی و صیانت از گذرگاه راهبردی تنگه هرمز وخلیج همیشه فارس بود که با مجاهدت‌های مستمر و هوشمندانه، نقش بی‌بدیلی در تثبیت اقتدار دریایی ایران عزیز ایفا کرد و در اوج میدان‌داری، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

در شرایطی که دشمنان با شکست‌های پی‌درپی در صحنه نبرد، امنیت حیاتی خود در منطقه را متزلزل می‌بینند، تنگه هرمز و خلیج فارس همچنان در قبضه اقتدار فرزندان ملت رزمنده باقی مانده و راهبردهای این شهید والامقام در مدیریت صحنه نبرد، الهام‌بخش تداوم رزم دریایی خواهد بود.

این فرمانده بصیر، شجاع و مردمی با کارنامه‌ای درخشان در عرصه‌های عملیاتی و دفاعی،در تقویت قدرت دریایی کشور نقش تاریخی داشت و بی‌تردید خون مطهر وی، عزم رزمندگان اسلام را برای تداوم مسیر مقاومت و تکمیل انتقام سخت، تشدید کرد.

وزارت دفاع ، شهادت عزتمندانه و پرافتخار سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه دشمن شکن را به فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، همرزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وسایر نیروهای مسلح و نیزخانواده معزز آن شهید و ملت بزرگ و مقاوم ایران اسلامی تبریک و تسلیت می گوید.

بی‌تردید درماندگی دشمنان آمریکایی و صهیونی در میدان‌های نبرد با چنین اقدامات تروریستی جبران نخواهد شد و سرنوشت آنان فقط شکست، رسوایی و تقاص این جنایات خواهد بود.

