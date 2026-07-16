به گزارش خبرنگار مهر، حسین تنگسیری شامگاه پنجشنبه در جمع فعالان رسانهای مستقر در قرارگاه شهید نائینی، با اشاره به جایگاه والای شهادت در نظام جمهوری اسلامی، خون پاک شهیدان را عامل اصلی برانگیختگی عمومی و حضور آگاهانه مردم در عرصههای مختلف دانست و اظهار کرد: تداوم راه پیشینیان در صیانت از مرزهای آبی، یک رسالت همیشگی برای نسلهای بعدی محسوب میشود و جامعه ایران اسلامی در برابر ایثارگریهای شهدا هرگز بیتفاوت نخواهد بود.
تنگسیری در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره تنگه هرمز، اینگونه مواضع را فرصتی برای طرح مجدد حقوحقوق ایران در این آبراه راهبردی ارزیابی کرد و گفت: قدرتهای بزرگ همواره منافع خود را بر موازین حقوق بینالملل ترجیح دادهاند و این واقعیتی است که نباید از آن غافل شد.
فرزند شهید تنگسیری با تشریح دو مرحله «فصل خون» و «فصل روایت»، خاطرنشان کرد: امروز نبرد اصلی در عرصه رسانه و جنگ روایتها رقم میخورد و فعالان رسانهای دقیقاً در خط مقدم این جبهه قرار دارند؛ همانگونه که یک رزمنده در میدان نبرد جانفشانی میکند، خبرنگار متعهد نیز با روایتسازی مؤثر و دقیق، نقشی همسنگ با جهاد در میدان ایفا مینماید.
پژوهشگر علوم دینی، مبلغ و فعال رسانه در پایان بر لزوم بازتاب درست و بهموقع واقعیتهای منطقه و کشور تأکید کرد و افزود: رسالت امروز ما، ارائه روایتی متعهدانه، شفاف و اثرگذار از حماسههای مردم ایران است تا توطئههای دشمن در تحریف حقایق، بیاثر شود.
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