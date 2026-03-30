۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

شهادت همسر یکی از وعاظ تهران در تجمعات مردمی

همسر حجت الاسلام سید وحید معتمدی از وعاظ تهرانی در اثر اصابت ترکش ناشی از حملات آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات رژیم صهیونیستی آمریکایی به ایران اسلامی، سرکار خانم مقیمیان همسر حجت الاسلام سید وحید معتمدی از وعاظ و سخنرانان شمیران شب گذشته در تجمع مردمی مقابل مسجد جامع اقدسیه تهران، بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رسید.

مراسم وداع با پیکر این شهید امشب در مسجد امام صادق (جامع اقدسیه) پس از نماز مغرب و عشا (در محل شـهادت) برگزار می‌شود،

همچنین مراسم وداع دیگری نیز امشب از ساعت ۲۱ در میدان تجریش با مداحی حاج محمدحسین پویانفر برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع و تدفین پیکر شهیده مقیمیان روز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه از ساعت ۹ صبح در امامزاده علی اکبر چیذر با نوای حاج حنیف طاهری برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

